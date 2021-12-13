رئيس برلمانية الوفد: نحتاج إلى هيئة جودة واعتماد للتعليم الفني

قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إننا "نحتاج إلى وجود هيئة جودة واعتماد للتعليم الفني لكن أين هو التعليم الفني؟

وأضاف وهدان خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني "لو لجنة التعليم نزلت أقرب مدرسة فنية في محافظة القاهرة الساعة 11 لن تجد الطلاب أو المدرسين".

وتابع خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "مشروع القانون فكرة جيدة ولكن أين البنية التي تنفذ المشروع، مدارس التعليم الفني، وكلنا نعرف أنه غير موجود، يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا".

وقال وهدان إن "التعليم الفني هو قاطرة للتنمية، هو الذي عمل ألمانيا الدولة العظمي، هو الذي جعل الدول تتقدم"، مضيفًَا " أنا من محافظة بورسعيد ونستورد عمالة من الهند وشرق آسيا لأن العامل مدرب لأنه عنده تعليم فني جيد لأنه أدخل وسائل تكنولوجية حديثة، لابد أن نرى المدارس هل هي أسوار فقط".