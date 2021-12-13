شاهد.. مواطنون هولنديون يجتمعون قبالة البحر ويصرخون لمحاربة إحباط الإغلاق

عرضت فضائية العربية، ببرنامج صباح العربية تقريراً لمجموعة مواطنون هولنديون قبالة البحر ويصرخون لمحاربة إحباط الإغلاق.

حيث عرض التقرير صراخ جنوني فيه أشخاص بهولندا، نظراً عن الإحباط الذي تعرضوا له، جراء الإغلاق المرتبط بجائحة فيروس كورونا.

مشيراً إلى أنها طريقة علاج نفسية، ابتكرتها معلمة الموسيقى الهولندية جولى سكوت، على شاطئ البحر تتيح للناس فرصة الصراخ قدر المستطاع.

ولقيت هذه التجربة إقبال الكثيرين، واعتبروها مفيدة لإخراج كل الطاقة السلبية، والإحباط الذي تعرضوا له من إغلاق المرافق العامة ومرافق الترفيه بسبب فيروس كورونا.