بعد حصولها على امتيازين من شل.. قطر للطاقة تدخل قطاع التنقيب في مصر

أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الاثنين، أنها ستدخل في قطاع الاستكشاف والتنقيب بمصر من خلال منطقتين بحريتين.

جاء ذلك وفقًا لما قالته الشركة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين، حيث أرفقتها بخريطة تظهر مكان المنطقتين في البحر الأحمر.

من جانبها، قالت شركة "شل" إن شركة تابعة لها وهي "شل للاستكشاف والإنتاج" وقعت اتفاقات مع شركة "قطر للطاقة" ستحصل بموجبها الشركة القطرية على حصة قدرها 17% في كل من الامتيازين (بلوك 3 و بلوك 4).

ووفقا لبيان نشرته شركة "شل" فإن الامتيازين، اللذين تديرهما "شل"، يقعان في منطقة البحر الأحمر.

وأشارت الشركة إلى أن الاتفاقيات تخضع للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية.

وعلق خالد قاسم رئيس مجلس إدارة شركات "شل" في مصر والعضو المنتدب قائلا إن "التحالف مع الشركاء الموثوق بهم في هذا المشروع سيمكننا من الاستفادة من خبراتنا المشتركة للمضي قدما ​​في هذه الفرصة.