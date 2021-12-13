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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوفنتوس في مواجهة سبورتنج لشبونة بثمن نهائي دوري الأبطال

يوفنتوس في مواجهة
يوفنتوس في مواجهة سبورتنج لشبونة بثمن نهائي دوري الأبطال

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الاثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة سهلة لفريق يوفنتوس الإيطالي.

وأوقعت القرعة يوفنتوس في مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وتأهل 16 فريقا إلى تلك المرحلة من البطولة بعد إنهاء مرحلة المجموعات في المركز الأول والثاني في المجموعات الثمانية.

ويشهد دور ثمن النهائي في دوري الأبطال، غياب فريق برشلونة الإسباني، الذي فشل في تجاوز دور المجموعات لأول مرة منذ 21 عامًا، وذهب إلى بطولة الدوري الأوروبي.

مواعيد المباريات
مباريات ذهاب دور الـ16 ستقام على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 15، 16، 22 و23 فبراير من عام  2022.

أما جولة الإياب، فسوف تقام أيام 8، 9، 15 و16 مارس 2022.

التعديلات الجديدة
سيتم تطبيق قاعدة جديدة في النسخة الحالية من دوري الأبطال وهي إلغاء قاعدة احتساب الهدف الاعتباري خارج الأرض، حال انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل (ذهابًا وإيابًا)، حيث سيلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وإذا استمر التعادل ستكون ركلات الترجيح هي الفيصل.

موعد قرعة ربع النهائي
بعد إسدال الستار على دور الـ16، سيجري يويفا قرعة الأدوار التالية بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية، يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022.

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