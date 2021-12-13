الرصاص وتأثيره على الأغذية.. دورة تدريبية فى معهد تكنولوجيا الأغذية

بدأت أمس الأحد الموافق 12/ 12/ 2012 م فعاليات البرنامج التدريبيى بعنوان " الرصاص و تأثيره و علاقته بالتغذية " لقسم بحوث الأغذية الخاصة و التغذية والمنعقد خلال الفترة من 12- 16 /12/2021 م، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة التدريبية لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.

وقال د شاكر عرفات مدير المعهد ان الرصاص يعتبر أحد العناصر الموجودة طبيعيًا في القشرة الأرضية ولكن بنسب قليلة جداً، وهو أحد أنواع الفلزات ذات اللون الرمادي الفضي اللين وسهل التطويع، إذ يسهل تشكيله إلى صفائح، وقد اكتشف منذ آلاف السنين، استخدمه اليونان والرومان بكثرة في الأواني المعدنية، وأدوات الطبخ، والسبائك النقدية، أما في التاريخ الحديث فقد كثر استخدامه في أنابيب المياه والذخيرة والخزفيات والبطاريات، بالإضافة إلى استخدامه في الصبغات والدهانات ومواد التجميل، إذ يتصف بقدرته الكبيرة على التغطية، ويضاف كمادة محسنه للوقود، ولم تعرف للرصاص أي فائدةٍ بيولوجية حتى الآن، بل له أضرار كثيرة على صحة الإنسان، مما دفع المجتمعات أخيرًا إلى التقليل من استخدامه واستبداله بمواد أخرى أقل سميّة.

وأضاف أن أضرار الرصاص على جسم الإنسان يتراكم في أنسجة وأعضاء الجسم المختلفة ببطئ نتيجة التعرض المتكرر لمصادر الرصاص، ونادرًا ما يحدث التسمم نتيجة التعرض لمرة واحدة فقط، ويعد تسمم الطفل بالرصاص خطيرًا جدًا، إذ تمتص أجسام الأطفال الرصاص بدرجة أعلى من الكبار، كما وأنَّ آثاره في الدماغ والجهاز العصبي أكثر شدة على الأطفال من الكبار.



لذا يهدف هذا البرنامج التدريبى الى التعرف على المشاكل الصحية الناتجة عن التلوث بالرصاص والنسب المسموحة لتواجده داخل الجسم للفئات المختلفة وتاثير الزيادة منه على جسم الإنسان والمظاهر العامة التى تظهرعلى الأعضاء المختلفة من جسم الإنسان والأعضاء الأكثر تأثرا و كيفية تخلص الجسم من هذا العنصر.