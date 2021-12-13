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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن تنفذ الوحدة الأولى من المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم

صدى البلد

فى إطار توجيهات  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باتباع سياسات حماية الأطفال، وتحسين جودة الخدمات لمراكز الطفل العامل مع اعتبار المصلحة الفضلى للطفل، بدأت وزارة التضامن في تطوير دليل تنمية المهارات الحياتية للأطفال المعرضين للتسرب من التعليم وتطبيقه في منطقة الأسمرات، ومتوقع أن يتم التوسع في مناطق روضة السيدة والمحروسة وغيرها من المناطق المنقول إليها سكان المناطق غير الآمنة.

وأكدت القباج أن  الوحدة  تهدف إلي تنمية مهارات الأطفال من خلال الأنشطة التفاعلية والفنية، وإكسابهم قيم حياتية وسلوكية مثل الأمانة والصدق، ويأتي ذلك تمهيداً للبدء في تنفيذ دليل تنمية مهارات الطفل معهم والتعرف علي مفاهيم المساحات الشخصية وأهمية احترامها عن طريق مشاهدة الفيديوهات والمنتجات الفنية.

وتستهدف الأنشطة المنفذة داخل مركز تنمية مهارات الطفل بالأسمرات الأطفال في الفئة العمرية من 10-13 سنة وأنشطة أخرى تستهدف فئة من 13-18 سنة.

وتأتي الجلسات بعد تقدم الطفل وأولياء الأمور لجلسات نفسية للتعرف علي احتياجاتهم ووضع خطة تدخل خاصة بالجانب المهني والسلوكي والنفسي.

ووزارة التضامن بها 17 مركز طفل عامل في 14 محافظة هي القاهرة والفيوم وبني سويف والمنيا والاقصر والاسماعيلية والقليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ والبحر الأحمر وبورسعيد.

وتقدم المراكز العديد من الأنشطة المختلفة التي تشمل الجوانب الترفيهية والرياضية والتعليمية والثقافية والفنية، ودورات تدريبية لتنمية مهارات الأطفال العاملين من تفصيل ونجارة وصناعة الجلود، بالإضافة إلي الورش التدريبية.

ويصل عدد المستفيدين من الأطفال العاملين والمعرضين للتسرب من التعليم المشاركين بورش العمل المختلفة السابقة والمنفذة بمراكز الطفل العامل في الثلاثة أشهر الماضية ما يقرب من 312 طفلًا وطفلة، وسيتم التوسع لشمول أطفال المناطق الجديدة في التدريب المهني والحرفي والإداري لإلحاقهم بسوق العمل.

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