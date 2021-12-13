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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شطة يطرح حلا لأزمة تعارض مواعيد كأس العالم للأندية وأمم أفريقيا

صدى البلد

طرح عبدالمنعم حسين الشهير بشطة مدير أكاديميات النادى الأهلى حلا لأزمة تعارض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية مع بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون.

قال شطة عبر تصريحات خاصة لـ صدى البلد: حل أزمة تعارض مواعيد مباريات كأس العالم للأندية وأمم أفريقيا فى يد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني.

تابع شطة: يكمن الحل فى أن يتم التنسيق بين الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي والبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني للتخلي عن بعض لاعبي الأهلي وعدم مشاركتهم فى أمم أفريقيا.

أضاف شطة : كيروش فى كل مركز يحصل على لاعب واحد بحاجة إليه فى امم افريقيا على أن يترك الآخرون للأهلي من أجل المشاركة فى كأس العالم للأندية.

يذكر أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة المصري، علق على أزمة تعارض مواعيد كأس الأمم الأفريقية، وتحديدا مواجهتي نصف النهائي والنهائي، مع بطولة كأس العالم للأندية، التي يشارك فيها الأهلي المصري.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "من غير شرح كثير ولف ودوران ومع احترامي للبعض لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب، ولو ثمة مَن يرى أن منتخب مصر أقل أهمية من أي جهة فهو مخطئ".
وأضاف "الحفاظ على كل الحقوق موجود ولكي لا نضيع وقتا كثيرا ودون تفسير، الأزمة محلولة.

شدد على أن منتخب مصر سيخوض بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون بكامل نجومه، والنادي الأهلي، أيضا سيلعب مباراته في بطولة كأس العالم للأندية بكامل نجومه، وهذا على مسؤوليتي، وهناك أمور لو قيلت الآن ستفسد الموضوع، ونحن لسنا بمعزل عن القضية؛ لأن هناك مَن يعمل دون كلام كثير، واتحاد الكرة طبعا كان له دور وليس كل ما يعرف يقال".

وتقدم النادي الأهلي إلى اتحاد الكرة المصرية في وقت سابق، مطالبا إياه بـ الاضطلاع بمسؤولياته والعمل على حل المشكلة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إقامة بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون في نفس موعدها المحدد سابقا وهو الـ 9 من يناير المقبل.

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