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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. ‪وزارة الداخلية تبدأ إحصاء المغاربة المطالَبين بالخدمة العسكرية‬

صدى البلد

انطلقت اليوم الإثنين بالمغرب عملية إحصاء التجنيد الإجباري، التي ستستمرّ إلى يوم 10 فبراير 2022، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

وبحسب هسبيرس انطلقت عملية إحصاء الأفراد الذين سيكونون الفوج السابع والثلاثين، وتصنيفهم، في أفق انتقائهم وإدماجهم في الخدمة العسكرية برسم سنة 2022.

ويتعلق الأمر بالشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 ماي 2022، والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية.

وفي هذا الصدد، تم القيام بتهيئة المرافق المعدة لاستقبال الوافدين، وكذا تلك المعدة للتكوين وتجهيز الوحدات بكل الوسائل الضرورية من أجل استقبال المجندين.

ومن أجل استقبال الفوج الـ 37، تم إنشاء 4 مراكز جديدة للتكوين من أجل استقبال 20 ألف مجند، بكل من بنسليمان وسيدي يحيى الغرب وبنكرير وطانطان، تنضاف إلى 4 مراكز سخرت لاستقبال الفوج السابق، بالإضافة إلى وحدات عديدة بالمنطقة الجنوبية سيتم إعدادها وتجهيزها في أفق استغلالها خلال مرحلة التخصص.

وأشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، إلى أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد لاستقبال الفوج السابع والثلاثين للخدمة العسكرية، لافتا إلى أن هذه الاستعدادات مستمرة بشكل فعال تحت إشراف لجنة مختصة تشمل تتبع عملية إنشاء وتجهيز المراكز الجديدة، وإعادة صيانة المراكز القديمة، وتحيين برامج التكوين، وبرمجة دورات تكوينية وتدريبية.

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المغرب الملك محمد السادس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية التجنيد الإجباري الخدمة العسكرية

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