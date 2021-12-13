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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

د. علاء الشال
د. علاء الشال

من أكثر الأمور الخطيرة التي تعانيها مجتمعاتنا المعاصرة ، التفرقة بين الأبناء في الحب والعطاء، علينا أن نؤكد أن العدل بين الأبناء هو ميزان حساس يقيس به الأبناء مدى العطف والحنان من الآباء على أولادهم، ولقد جاء الشرع الحنيف ليؤكد على هذا والعدل بين الأبناء حتى بالنظرة واجب شرعي، وعدم العدل بين الأبناء يؤدي إلى توريث الكراهية.


قال تعالى في سورة يوسف: {إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (8)} [يوسف:8]ولقد  بدأت معاناة الأسرة اليعقوبية بجملة {لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا}،و اعتقد أخوة يوسف أن يعقوب عليه السلام يميل قلبه وجنانه وفؤاده إلى تفضيل يوسف وبنيامين عليهما السلام،ولم يخطر ببا ل يعقوب عليه السلام هذا الأمر ، ولكن استنبط الأبناء هذا من معاملة الوالد لابنه الصغير.


لقد رأى يوسف عليه السلام رؤيا فقصها على والده  {إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ} [يوسف : 4] ليرد الوالد {قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [يوسف : 5]  لنستنبط منه أن  مدح أحد الأبناء على غيره ينشئ العداوة والحسد بين الأبناء من حيث لا يدري الوالد.


ولنا أن نقول أن الحب العاطفي أمر لا يحاسب الإنسان عليه ولكن لا ينبغي أن يظهره أمام الجميع ، لقد رأينا في بيوتنا مدى الحساسية الموجودة عند الأبناء عندما يثني الوالد على أحدنا أمام الآخرين، وإذا رزقت بالبنات فلا تفضل إحداهن على الأخريات لأن هذا يخلق عداوة من حيث لا تدري،كما أن تفضيل الأسرة للولد على البنت فيه من الغيرة والعداوة ما فيه ، قد يد خل ابنه في مرض نفسي؛ لأن أخاه تقدم عليه في الدراسة ولم ينتبه الوالدان لهذا،ومن واقع معاناة الأسر، عندما تخطيء في عدم العدل النفسي والقلبي واللفظي بين الأبناء ينهار الترابط الأسري.


التربية الصحيحة أن تعدل بين أبنائك وتلاميذك حتى بالنظرة. إذا نظرت إلى أحد بإعجاب فانظر للآخر بنفس الإعجاب. إذا أثنيت على أحدهم بكلمة فاعطف بكلمة أخرى على الابن الآخر. وليس من العدل أن تكتب لابنك الكبير الميراث، وتترك الآخرين يحقدون عليه؛ لأنه أخذ كل شيء. قد أميز أحد أبنائي أو إحدى بناتي في حدود الثلث، ولكن بموافقة الجميع وهذه هي الهبة الشرعية. 


في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير(انْطَلَقَ بي أَبِي يَحْمِلُنِي إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، اشْهَدْ أَنِّي قدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِن مَالِي، فَقالَ: أَكُلَّ بَنِيكَ قدْ نَحَلْتَ مِثْلَ ما نَحَلْتَ النُّعْمَانَ؟ قالَ: لَا، قالَ: فأشْهِدْ علَى هذا غيرِي، ثُمَّ قالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكونُوا إلَيْكَ في البِرِّ سَوَاءً؟ قالَ: بَلَى، قالَ: فلا إذًا)


صلى الله وسلم على من علم الدنيا معنى العدل والوفاء قد يميل الأب عاطفيًّا إلى بعض الأبناء فيفضله على إخوته، ولكن عندما تميل لأحد الأبناء فلا بد أن يكون هذا موافقًا للشريعة الإسلامية.


العدل بين الأبناء مقياس حب ورضا وتوازن ينبغي أن يكون في كل بيوتنا.

حفظ الله أولادكم وبارك لكم فيهم.

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