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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. محمد مبروك
د. محمد مبروك

في إحدى زياراتي للولايات المتحدة الأمريكية، دخلت بعض المتاجر لشراء بعض الملابس ذات العلامات التجارية المشهورة كما يحلو للبعض التبضّع خلال السفر، وبالفعل اشتريت بعض الأغراض وعدت بها إلى الفندق، وعندما بدأت تفحّصها لأرى ما إذا كانت صناعة أمريكية أم أنها صُنعت في أماكن أخرى بالتعاون مع الشركات الأمريكية صاحبة العلامات التجارية، ففوجئت بأن بعضها صناعة مصرية!

وهنا عَلَت وجهي ابتسامة عريضة من الفخر الممزوج بالدهشة وتساءلت: أنصنع تلك الماركات العالمية في مصر؟ هل بالفعل اتفاقيات الشراكة العديدة الموقعة مع بعض الدول من زمن مُفَعّلة؟ وهل يعلم المستهلكون أن ما يفضّلونه من علامات تجارية عالمية يتم تصنيعها في مصر؟

في الوقت نفسه شغلني الأمر لملاحظة إن كانت تلك مجرد صدفة في ذلك المتجر أم أن الأمر أكبر من ذلك، فتجوّلت في عدد من الأسواق بغرض استكشاف ما إذا كانت هنالك بضائع أخرى مصرية الصُنع تُباع في السوق الأمريكي، فوجدت الكثير منها هناك، كما أنها ذات سمعة جيدة وتحظى بقبول كبير.

بعد عودتي استكملت تقصّي الأمر هنا في مصر بسؤال أصحاب الخبرة في مجالات الصناعة والتصدير، فوجدت - بالفعل - أننا نقوم بذلك بشكلٍ احترافيّ ننافس به بعض الدول التي تقوم مصانعها بتغذية الأسواق العالمية بالبضائع التي تحمل العلامات التجارية الشهيرة.

في الوقت نفسه تمت دعوتي من قبل السفارة الهندية في مصر لحضور مؤتمر تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الهندية تحت عنوان (صنع في الهند) للترويج لجذب الاستثمارات للتصنيع في الهند لما تقدمه لهؤلاء المستثمرين من حوافز استثمارية بالإضافة لوفرة الخامات والعمالة المدربة منخفضة التكلفة، وقد أعجبتني الفكرة جدا، وتمنيت لو أن وزارة الاستثمار في مصر تحذو نفس حذو الوزارات الهندية لجذب المصنعين والمستثمرين لمصر لتصنيع منتجاتهم هنا، لا سيما أن نفس ما تم ذكره في ذلك المؤتمر من مميزات استثمارية وبيئة خصبة لذلك الاستثمار تتوفر بغزارة هنا في مصر، كما أن تكلفة العمالة المصرية ليست بالباهظة كما هو الحال في دول الاتحاد الأوربي وأمريكا.

لقد قامت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة بمحاولة إصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر لجذب رؤوس الأموال للعمل في مصر بعدما شهدته هيئة الاستثمار من تطور مع ما يحدث في النظام الضريبي من تقدم، لكننا ما زلنا في بداية الطريق.

ومع ما تكابده المنطقة من عواصف اقتصادية للاعبين الإقليميين الاساسيين وهروب الاستثمارات من بعض الدول لما تواجهه من عدم استقرار وتشوش الرؤية المستقبلية لأنظمتها الاقتصادية، في حين أننا (والحمد لله) ننعم باستقرار مع نمو اقتصادي ملحوظ في مصر، أرى أن الوقت مناسب جدا للعمل على منح حوافز استثمارية أكبر للمستثمرين، مع التوسع في الترويج للاستثمار في مصر لاصطياد الهاربين من تلك العواصف.

فلا مانع من إعادة النظر في أساليب الترويج والتسويق الداخلي والخارجي للاستثمار تحت عنوان (صنع في مصر) بإقامة العديد من الفعاليات والمؤتمرات في الداخل والخارج تحت هذا الشعار حيث يبدو ذلك ضروريًا بعد عامين من الركود الاقتصادي بسبب جائحة كورونا، فلنغتنم الفرصة ونحصد قدر استطاعتنا من تلك الاستثمارات وليعلو شعار (صنع في مصر).

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