نشرة المرأة.. خطورة الأطعمة المعلبة.. وطريقة عمل المكرونة وايت صوص

نشر موقع “صدى البلد” أخبارا مهمة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية..

حذر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب من خطورة الاطعمة المعلبة حيث إن 40 في المائة من السلع المعلبة التي اختبرها تحتوي على مادة BPA ، وهي مادة كيميائية مرتبطة بالتشوهات الخلقية والسرطان.

قد لا تكون المكونات الموجودة في علبة الطعام فقط هي التي تشكل خطرًا على الصحة قد يكون أيضًا العلبة نفسها.

هذا هو التحذير الصادر اليوم من منظمة صحة المستهلك في كاليفورنيا يقول مسؤولو إن 40 في المائة من السلع المعلبة التي اختبروها في وقت سابق من هذا العام تحتوي على مستويات يمكن تتبعها من مادة bisphenol A الكيميائية (BPA).

تعتبر شوربة الكريمة من أشهر الأطباق الجانبية التي تقدم في المطاعم بجانب الوجبة الرئيسية، ويتهافت عليها الكثيرين لمذاقها الرائع، وتبحث الكثير من الأمهات على وصفات على مؤشر البحث جوجل لتحضيرها في المنزل.

ووفقا لما تبحث عنه السيدات على مؤشر البحث جوجل فنقدم في هذا التقرير الأتي :

فوائد شوربة الكريمة

مقادير تحضير شوربة الكريمة

طريقة عمل شوربة الكريمة زي الجاهزة



أثار ظهور متغير أوميكرون Omicron للفيروس التاجي كورونا العديد من الأسئلة حول فعالية اللقاحات التي يتم إدارتها حاليًا، وتشير العديد من الدراسات الأولية إلى أن البديل الجديد يمكن أن يتجاوز بسهولة المناعة التي يوفرها اللقاح والعدوى الطبيعية، مما أثار الخوف بين الأشخاص.

ووفقا لموقع timesofindia يعد التطعيم هو الخيار الأفضل للبقاء آمنًا وتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ومتغيراته، لكن لا يمكننا استبعاد إمكانية إعادة العدوى، هناك خطر ضئيل للإصابة بالعدوى المفاجئة ويكون الخطر أعلى لدى الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية معينة.