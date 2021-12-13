إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

حادث انقلاب سيارة

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر وقوع انقلاب سيارة ميكروباص على طريق ترعة المحمودية أمام قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة ميكروباص

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق ترعة المحمودية أمام قرية زهرة التابعة لمركز كفر الدوار.



علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص إصابة 5 أشخاص و هم :"أبو اليزيد محمود الشرقاوي، ٥٥ سنة، محمد شاكر شمه ٢٥ سنة، محمد احمد زقزوق، ٣٥ سنة، محمد حسن صومع، ٣٧ سنة، مروه معاذ عاشور، ٤٠ سنة"، وتم الدفع بعدد سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

