اليوم.. سلة الزمالك يواجه فريق الاتحاد بدوري السوبر

تستضيف صالة حسن حلمي اليوم الإثنين ، في تمام الساعة السابعة مساء، لقاء الفريق الأول لكرة السلة، بنادي الزمالك مع الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري السوبر.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وتعويض الهزيمة التي تعرض لها الفريق في اللقاء الماضي.

وعكف الجهاز الفني لفريق السلة على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في اللقاء الماضي من أجل تجنب تكرارها في لقاء اليوم وتحقيق أول انتصار في دوري السوبر .

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: اليوناني فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا ويعاونه ياسر عبدالوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا ، وإسلام جمعة طبيبا، ومحمد سعيد مخطط أحمال ، ومصطفى محسن مديرا إداريا.