نصب عليا.. المتهم وائل عبد الرحمن يكشف تفاصيل محادثاته مع الإخواني عبدالله الشريف.. فيديو

قال وائل عبد الرحمن سليمان، المتهم في التسريب الصوتي، بالمشاركة مع نصابين فى التسريب المفبرك، أنه تعرف على المتهم الآخر والذى ادعى أنه مستشار برئاسة الجمهورية ، وأرسل له عدة تسجيلات لمكالمات تليفونية ليثبت ذلك.

وأضاف المتهم ، أنه عقب ارسال المقاطع الصوتية والذي أذاعها الاخوانى عبدالله الشريف قام بالنصب عليه ولم يرسل له المبلغ .

يستغل تلك المكالمات

وتابع المتهم أنه تعرض لأزمة مالية ، وقرر أن يستغل تلك المكالمات وقام بالحصول على رقم الإخواني عبدالله الشريف من اليوتيوب، واتفق معه على إرسال التسجيلات مقابل مبلغ مالى ١٠ آلاف جنيه.

ونشرت الداخلية بيانا جاء فيه:انطلاقاً مـن جهـود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته .. وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام ... وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء / فاروق القاضي مع سيدة تدعى / ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية ... واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات .. وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة