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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرئيس يوجه بالتركيز على المتميزين من الأئمة لتأدية واجبهم على أساس صحيح ومستنير

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود وزارة الأوقاف في الجانب الدعوي وتدريب الآئمة، وفي مجال التأليف والترجمة والنشر".

وقد وجه الرئيس بأن يتم التركيز على المتميزين من الآئمة وصقلهم علمياً ومهارياً من أجل تكوين كتلة معرفية تعزز من أداء الجانب الدعوي على أساس صحيح ومستنير، وفي هذا الاطار، اطلع الرئيس على جهود وزارة الأوقاف في تدريب وبناء قدرات الأئمة الجدد والموظفين بالوزارة، سواء من خلال ما تنفذه الوزارة من دورات بأكاديمية الأوقاف أو بالتعاون مع الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الأخرى.

وقد عرض وزير الأوقاف فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدت مؤخراً، والإقبال الدولي الواسع الذي شهدته باعتبار أن الفوز بها يعد بمثابة شهادة اعتماد دولية في قراءة القرآن الكريم.

وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز دور المسابقة في قياس مدى فهم معاني القرآن الكريم ومقاصده وتفسيره وعدم الوقوف عند حدود حفظه فقط، فضلاً عن الاهتمام برعاية النوابغ من حفظة القرآن الكريم وحسن إعدادهم وتأهيلهم، خاصةً من النشء والشباب.

كما عرض الدكتور مختار جمعة استعدادات وزارة الأوقاف لعقد مؤتمرها الدولي في شهر فبراير القادم بمشاركة دولية واسعة، تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، حيث وجه السيد الرئيس بتضمين محاور المؤتمر دراسة متخصصة حول تطور مفهوم الدولة من منظور إنساني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الأوقاف استعرض أيضاً جهود الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر، سواء باللغة العربية أو اللغات الأجنبية المختلفة، فضلاً عن الإصدارات الموجهة للنشء، وكذا ترجمة معاني القرآن الكريم إلى العديد من اللغات، مشيراً إلى ما تلقاه هذه الإصدارات من قبول واسع من مختلف المراكز العلمية والبحثية بمختلف دول العالم.

كما تم عرض ما حققته وزارة الأوقاف من نقلة نوعية في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة زيادة بلغت حوالي 15% مقارنةً بنفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث وجه الرئيس بسرعة العمل على إنهاء أي نزاعات بين هيئة الأوقاف وأي جهة أخرى سواء أفراد أو جهات اعتبارية، وذلك في إطار صون أملاك وحقوق الدولة.

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