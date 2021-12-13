بعد مظاهرات عارمة.. الليرة التركية تهبط 7 %

هبطت الليرة التركية بنحو 7 %، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد قرب 15 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الإثنين، متضررة من مخاوف بشأن سياسة اقتصادية جديدة محفوفة بالمخاطر ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان واحتمالات خفض آخر لأسعار الفائدة.

يأتي ذلك وسط تظاهرات عارمة شهدتها تركيا، أمس الأحد، احتجاجا على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تجمع أكثر من 5 آلاف متظاهر تلبية لدعوة النقابات الرئيسية واحتجاجا على تدهور قيمة الليرة التركية ونسبة التضخم.

وأعلن المركزي التركي، عن رابع تدخل له في السوق في أسبوعين بائعا للدولارات وهو ما أعطى بعض الدعم لليرة بعد أن هوت إلى 14.99 مقابل الدولار، لتفقد حوالي نصف قيمتها منذ بداية العام.

وعند الساعة 1345 بتوقيت جرينتش، قلصت الليرة خسائرها لتسجل 14.08، لكنها ما زالت منخفضة 1.3 % عن مستواها في بداية الجلسة ومتراجعة 34 % منذ بداية الشهر الماضي.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي الجديد نورالدين النبطي، قال يوم الخميس الماضي، إن عجز الميزانية سينخفض إلى أقل من 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وستتم إدارته بانضباط مالي.

وأضاف النبطي، الذي حل محل سلفه لطفي إلفان، الأسبوع الماضي، إن السياسة المالية للبرلمان تحت إشرافه ستتسم بالشفافية، كما كرر القول بأن الحكومة ستركز على تحسين ميزان الحساب الجاري.

ويعاني الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى انخفاض الليرة بنحو 30 في المئة الشهر الماضي وإلى مستويات قياسية منخفضة، وساعدت على رفع التضخم فوق 21 في المئة.

وعين أردوغان، نور الدين النبطي وزيرا للخزانة والمالية بعد أن قبل استقالة لطفي إلفان، آخر مسؤول كبير كان يُعد ملتزما بتشديد السياسة النقدية في حكومة تعاني انهيار العملة.