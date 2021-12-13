عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مظاهرات عارمة.. الليرة التركية تهبط 7 %

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هبطت الليرة التركية بنحو 7 %، لتصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد قرب 15 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الإثنين، متضررة من مخاوف بشأن سياسة اقتصادية جديدة محفوفة بالمخاطر ينتهجها الرئيس رجب طيب أردوغان واحتمالات خفض آخر لأسعار الفائدة.

 

يأتي ذلك وسط تظاهرات عارمة شهدتها تركيا، أمس الأحد، احتجاجا على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تجمع  أكثر من 5 آلاف متظاهر تلبية لدعوة النقابات الرئيسية واحتجاجا على تدهور قيمة الليرة التركية ونسبة التضخم.

 

وأعلن المركزي التركي، عن رابع تدخل له في السوق في أسبوعين بائعا للدولارات وهو ما أعطى بعض الدعم لليرة بعد أن هوت إلى 14.99 مقابل الدولار، لتفقد حوالي نصف قيمتها منذ بداية العام.

 

وعند الساعة 1345 بتوقيت جرينتش، قلصت الليرة خسائرها لتسجل 14.08، لكنها ما زالت منخفضة 1.3 % عن مستواها في بداية الجلسة ومتراجعة 34 % منذ بداية الشهر الماضي.

تركيا.. مظاهرات عارمة ضد سياسات أردوغان الاقتصادية.. فيديو

لهذا السبب.. ستاندرد أند بورز تخفض نظرتها لاقتصاد تركيا إلى سلبي

وكان وزير الخزانة والمالية التركي الجديد نورالدين النبطي، قال يوم الخميس الماضي، إن عجز الميزانية سينخفض إلى أقل من 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وستتم إدارته بانضباط مالي.

 

وأضاف النبطي، الذي حل محل سلفه لطفي إلفان، الأسبوع الماضي، إن السياسة المالية للبرلمان تحت إشرافه ستتسم بالشفافية، كما كرر القول بأن الحكومة ستركز على تحسين ميزان الحساب الجاري.

 

ويعاني الاقتصاد التركي بعد سلسلة من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة، التي سعى إليها الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى انخفاض الليرة بنحو 30 في المئة الشهر الماضي وإلى مستويات قياسية منخفضة، وساعدت على رفع التضخم فوق 21 في المئة.

 

وعين أردوغان، نور الدين النبطي وزيرا للخزانة والمالية بعد أن قبل استقالة لطفي إلفان، آخر مسؤول كبير كان يُعد ملتزما بتشديد السياسة النقدية في حكومة تعاني انهيار العملة.

الدولار الأمريكى تركيا أردوغان المركزى دولار مظاهرات الرئيس التركي الاقتصاد التركي رجب طيب أردوغان الليرة التركية اسعار الفائدة

موضوعات متعلقة

تركيا.. مظاهرات عارمة ضد سياسات أردوغان الاقتصادية.. فيديو

لهذا السبب.. ستاندرد أند بورز تخفض نظرتها لاقتصاد تركيا إلى سلبي

ترشيحاتنا

مدخلات إنتاج صناعة الورق بدون قيمة مضافة.. السيسي يوجه بإعفاء بعض الخدمات الإعلانية من ضريبة الدمغة

قفزت 19 مركزا.. مصر الأولى أفريقيًا و53 عالميا فى مؤشر المعرفة العالمي

بي ام دبليو تطرح X5 بقاعدة عجلات طويلة مخصصة للصين

اعتراف عالمي.. 3 أسباب لتنظيم مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد في مصر

نقابة الأطباء تعلن الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات التجديد النصفى

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بناء على توجيهات الرئيس.. إعفاء الدواء واللقاحات والدم ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

بناء ملاهي مخصوص.. كيف أثر «يوم من عمري» في حياة زبيدة ثروت بعد رفض والديها للعندليب

سينضم لقائمة أغلى لاعبي العالم.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده؟

فيديو

حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط.. وانفصلت لهذا السبب "فيديو"

جبان كوميديا وبستخبى فالشخصية.. ماذا قال ماجد الكدواني مع عمرو أديب؟

طليقة ماجد المصري.. منى إش إش تعلن تعرضها لسرقة ذهبها وفلوسها "فيديو"

يبلغ طوله برج إيفل.. تفاصيل اقتراب كويكب نيريوس من الأرض

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ