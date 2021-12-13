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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إعادة القرعة.. نهائي مبكر بين ريال وباريس ويونايتد يصطدم بأتلتيكو

إعادة قرعة ثمن نهائي
إعادة قرعة ثمن نهائي الأبطال

أسفرت إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الإثنين، بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهتين ناريتين، فيما جاءت بقية المباريات متوازنة نوعًا ما.

 

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة نارية مع باريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد في مواجهة أتلتيكو مدريد.

 

ويلعب ليفربول بقيادة محترفنا الدولي المصري محمد صلاح، في مهمة صعبة أمام إنتر ميلان.

 

وجاءت القرعة سهلة لبايرن ميونخ الذي يواجه ريد بول سالزبورج النمساوي، وكذلك تشيلسي الذي يلتقي بفريق ليل، أما مانشستر سيتي فيواجه سبورتينج لشبونة.

 

وأخيرا يواجه  فياريال منافسه يوفنتوس، وبنفيكا ضد أياكس.

نتيجة إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج × بايرن ميونخ
سبورتنج لشبونة × مانشستر سيتي
بنفيكا × أياكس
تشيلسي × ليل
أتلتيكو مدريد × مانشستر يونايتد
فياريال × يوفنتوس
إنتر ميلان × ليفربول
باريس سان جيرمان × ريال مدريد

إعادة القرعة
وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الاثنين، بعدما حدث خطأ تقني غريب خلال سحب القرعة، حين أسفرت عملية السحب عن مواجهة بين فياريال ومانشستر يونايتد وهو أمر مستحيل قانوناً لوقوعهما في مجموعة واحدة بدور المجموعات، قبل أن تتم إعادة عملية السحب والاعتذار للحضور.

وجاء في بيان يويفا: "مشكلة تقنية أدت إلى الخطأ في قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال".

وتأهل 16 فريقا إلى تلك المرحلة من البطولة بعد إنهاء مرحلة المجموعات في المركز الأول والثاني في المجموعات الثمانية.

ويشهد دور ثمن النهائي في دوري الأبطال، غياب فريق برشلونة الإسباني، الذي فشل في تجاوز دور المجموعات لأول مرة منذ 21 عامًا، وذهب إلى بطولة الدوري الأوروبي، لمواجهة نابولي الإيطالي.

مواعيد المباريات
مباريات ذهاب دور الـ16 ستقام على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 15، 16، 22 و23 فبراير من عام  2022.

أما جولة الإياب، فسوف تقام أيام 8، 9، 15 و16 مارس 2022.

التعديلات الجديدة
سيتم تطبيق قاعدة جديدة في النسخة الحالية من دوري الأبطال وهي إلغاء قاعدة احتساب الهدف الاعتباري خارج الأرض، حال انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل (ذهابًا وإيابًا)، حيث سيلجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وإذا استمر التعادل ستكون ركلات الترجيح هي الفيصل.

موعد قرعة ربع النهائي
بعد إسدال الستار على دور الـ16، سيجري يويفا قرعة الأدوار التالية بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية، يوم الجمعة الموافق 18 مارس 2022.

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