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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| وزير الشئون المالية يبحث التعاون الاستراتيجي مع البنك الدولي

حكومة الامارات و
حكومة الامارات و مجموعة البنك الدولي

بحث محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بالإمارات، مع الدكتور ميرزا حسن المدير التنفيذي عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، جملة من المواضيع الاستراتيجية التي تدعم تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي القائم بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وذلك في مقر الوزارة بإمارة دبي.

 

حضر اللقاء من جانب الوزارة عبدلله العبيدلي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، و يوسف بن حجر، نائب مدير الإدارة وعدد من الموظفين المختصين في الوزارة، في حين حضره من جانب مجموعة البنك الدولي عصام أبوسليمان، مدير إدارة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعرب اليعربي، مستشار المدير التنفيذي للمجموعة العربية.

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وبحسب تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية "وام" فقد أطلَعَ الدكتور ميرزا حسن مستجدات مشاريع مجموعة البنك الدولي القصيرة والمتوسطة المدى في المنطقة، وتطرق لموضوع مكتب البنك الدولي الذي تستضيفه الدولة في إمارة أبوظبي، والذي يضم المركز التكنولوجي الإقليميMENA Tech Hub والذي سيهدف إلى تقديم الدعم التكنولوجي التنموي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال الاستفادة من البنية التكنولوجية في دولة الامارات وتوظيفها في النهوض بالمنطقة من خلال تقديم الحلول المبتكرة وخلق وظائف.

 

وتعد الإمارات شريكاً استراتيجياً لمجموعة البنك الدولي، حيث يتعاون الطرفان في عدة مشاريع تنموية تدعم تنافسية الدولة، مثل مشروع رأس المال البشري ومشروع المساواة بين الجنسين لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
 

البنك الدولي حكومة دولة الإمارات مال واعمال اقتصاد الامارات اخبار الخليج

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