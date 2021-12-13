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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العرب.. كيروش يتحدى الغيابات قبل مواجهة مصر و تونس

كيروش مدرب منتخب
كيروش مدرب منتخب مصر

رفع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم راية التحدي أمام الإصابات التي ضربت صفوف الفراعنة قبل مواجهة تونس المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء فى إطار لقاءات نصف نهائى كأس العرب

ويعاني منتخب مصر من الإصابات قبل مواجهة تونس بعد أن تعرض محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الأساسي إلى إصابة عضلية خلال مشاركته أمام الأردن فى المباراة الماضية ، وكذلك الحال بالنسبة لحمدي فتحي لاعب الوسط المميز والذى يعاني من شد عضلي ، ويعاني أيمن أشرف من إصابة قوية فى ركبته وتأكد غيابه التام عن باقي مباريات البطولة ، وتعرض أحمد حجازى مدافع المنتخب إلى إصابة عضلية أيضا .

 وعقد كيروش جلسة معنوية مع اللاعبين أمس خلال تجمع الفريق بفندق الإقامة وأكد ثقته الكاملة فى قدرات جميع اللاعبين المقيدين ضمن قائمة المنتخب المشاركة فى البطولة مشيرا إلى ان الإصابات لن تعوق مسيرة المنتخب نجو القتال على لقب البطولة مشيدا بالروح الكبيرة التى يقدمها اللاعبون فى المباريات . 

ويستأنف اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم برنامج استعداداته في بطولة كأس العرب حيث يواجه نظيره التونسي في السادسة بعد غد الأربعاء ( الخامسة في القاهرة ) في الدور قبل النهائي للبطولة ، بعد أن حصل الفريق على راحة تامة طوال يوم أمس تخللها بعض الأنشطة الترفيهية داخل مقر اقامة الفريق حول حمام السباحة وتناول الغذاء في حديقة الفندق واختتم بمسابقة ترفيهية بعد وجبة العشاء.

 وكان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قد منح اللاعبين راحة الأمس بعد التأهل للدور قبل النهائي مساء أمس الأول بالفوز على المنتخب الأردني 3-1 بعد وقت إضافي. 

وتبدأ استعدادات اليوم باجتماع بين الجهاز الفني واللاعبين قبل تناول وجبة الغذاء يتخلله محاضرة فنية عن مباراة الدور قبل النهائي أمام تونس، فيما يقام التدريب المسائي في الخامسة مساء بتوقيت الدوحة على الملعب المخصص لتدريبات المنتخب المصري، وسيسمح لوسائل الإعلام متابعة ربع الساعة الأولى منه.

 

 

 

 

 

 


 

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