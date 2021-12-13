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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال 3 سنوات..

وزير التموين للنواب: أصدرنا 650 ألف بطاقة تموين لأصحاب معاش تكافل وكرامة

الدكتور علي مصيلحي
الدكتور علي مصيلحي ، وزير التموين

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أن الوزارة  تدعم المواطن في مجالات شتى ومن خلال برامج متعددة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، موضحا أنه أصدر قرارا بأن من يحصل على معاش تكافل وكرامة يحصل علي بطاقة تموينية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة د عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أن هناك تواصلا إلكترونيا بين التموين ووزارة التضامن، وتم استخراج بطاقات تموين المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

وتابع أصدرنا أكثر ٦٥٠ ألف بطاقة تموين لأصحاب معاش تكافل وكرامة خلال 3 سنوات الماضية ومازلنا نتلقى طلبات، مشيرا إلى أن التحول الرقمي ووجود قاعدة بيانات دقيقة يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية ووصول الدعم  المستحقين.

بطاقه تموينيه وزارة التضامن معاش تكافل وكرامة التحول الرقمي الحماية الاجتماعية

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