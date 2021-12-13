وزير التموين للنواب: أصدرنا 650 ألف بطاقة تموين لأصحاب معاش تكافل وكرامة

خلال 3 سنوات..

أكد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، أن الوزارة تدعم المواطن في مجالات شتى ومن خلال برامج متعددة لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، موضحا أنه أصدر قرارا بأن من يحصل على معاش تكافل وكرامة يحصل علي بطاقة تموينية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة د عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح أن هناك تواصلا إلكترونيا بين التموين ووزارة التضامن، وتم استخراج بطاقات تموين المستحقة لمعاش تكافل وكرامة.

وتابع أصدرنا أكثر ٦٥٠ ألف بطاقة تموين لأصحاب معاش تكافل وكرامة خلال 3 سنوات الماضية ومازلنا نتلقى طلبات، مشيرا إلى أن التحول الرقمي ووجود قاعدة بيانات دقيقة يساهم في تحقيق الحماية الاجتماعية ووصول الدعم المستحقين.