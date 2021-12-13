أنسات سلة سموحة تحت 16 سنة يقتنص فوزا ثمينا من الاتحاد

حقق فريق أنسات سموحة تحت 16 سنة العلامة الكاملة في منافسات دوري منطقة الإسكندرية لكرة السلة، بفوزه على شقيقه الاتحاد في المباراة التي أقيمت على أرض ملاعب توشكى بنادي سموحة، وانتهت بنتيجة 45/21 لصالح سموحة.

ويستعد الفريق لمواجهة فريق التربية الرياضية في المباراة المقبلة المقرر لها الأربعاء الموافق 15 ديسمبر، مستمراً في تقديم أداء متميز ومستويات مهارية عالية.

ويضم الجهاز الفني :.ك احمد كامل مدرب الفريق. ك لؤى باسم مدرب مساعد ك هشام حواش مدرب اللياقة البدنية إدارية ك الاء مدحت.

ك ماهر صابر المدير الفنى لقطاع الناشيات. ك نعمة محمود المدير الادارى. ك السيد سعيد مهران رئيس قطاعات كرة السلة

وتضم قائمة الفريق: "شهد وليد، جنة الطحان، هنا الشناوي، هانيا عبدالرحمن، نور جمال، شهد وائل، مريم إسماعيل، ريم عصام، سارة محمد، نادين ضياء، كنزي هشام، ريم علي، ياسمين حلمي، هايا الحلواني، جويرية محمد

، جنة هاني، جنة أيمن، مريم عمران، حبيبة ناجي، رماج محمد".