عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالإضافة إلى مرافقها

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس خلال العام الحالي"، ووجه الرئيس بتعزيز مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، لدعم التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، حيث شهد شهر نوفمبر الماضي تحقيق أكبر حمولة للبضائع العابرة وأعلى إيرادات شهرية في تاريخ الهيئة.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس الهيكل الجديد الذي تم الإعلان عنه لرسوم عبور السفن في قناة السويس، والذي سيتم تطبيقه بدءاً من شهر فبراير القادم، فضلاً عن المردود المتوقع منه، حيث جاء مواكبةً لتوقعات المؤسسات الدولية المتخصصة بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار البترول العالمية.

وتم أيضاً عرض أصداء مشاركة قناة السويس في معرض "إكسبو دبي 2020" من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة، والتي هدفت للترويج للقناة ومنطقتها الاقتصادية.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد وأقسام مكافحة التلوث ومراكب الصيد وناقلات الوقود، فضلاً عن جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضاً عرض جهود قناة السويس للوفاء بمسئوليتها البيئية الدولية، حيث ستقوم القناة بتخصيص حوافز لمشغلي السفن العابرة، وذلك اعتماداً على مساهماتهم في المحافظة على البيئة من خلال تخفيض انبعاثات الكربون، وذلك بهدف تشجيع السفن على استخدام الغاز الطبيعي المسال ومختلف أنواع الوقود ذات النسبة الكربونية المنخفضة، لتصبح قناة السويس كقناة خضراء تشجع وتدعم الحفاظ على البيئة.

كما اطلع الرئيس في ذات السياق على جهود تطوير منظومة الطاقة الخاصة بقناة السويس، حيث ستستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية في إنارة محطات المراقبة بطول مجرى القناة.

WhatsApp Image 2021-12-13 at 4.52.07 PM
WhatsApp Image 2021-12-13 at 4.52.07 PM
WhatsApp Image 2021-12-13 at 4.52.08 PM
WhatsApp Image 2021-12-13 at 4.52.08 PM
WhatsApp Image 2021-12-13 at 4.52.09 PM
WhatsApp Image 2021-12-13 at 4.52.09 PM
WhatsApp Image 2021-12-13 at 4.52.10 PM
WhatsApp Image 2021-12-13 at 4.52.10 PM

ترشيحاتنا

مدخلات إنتاج صناعة الورق بدون قيمة مضافة.. السيسي يوجه بإعفاء بعض الخدمات الإعلانية من ضريبة الدمغة

قفزت 19 مركزا.. مصر الأولى أفريقيًا و53 عالميا فى مؤشر المعرفة العالمي

بي ام دبليو تطرح X5 بقاعدة عجلات طويلة مخصصة للصين

اعتراف عالمي.. 3 أسباب لتنظيم مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الفساد في مصر

نقابة الأطباء تعلن الأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات التجديد النصفى

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

بناء على توجيهات الرئيس.. إعفاء الدواء واللقاحات والدم ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

بناء ملاهي مخصوص.. كيف أثر «يوم من عمري» في حياة زبيدة ثروت بعد رفض والديها للعندليب

سينضم لقائمة أغلى لاعبي العالم.. كم سيتقاضى محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده؟

فيديو

حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط.. وانفصلت لهذا السبب "فيديو"

جبان كوميديا وبستخبى فالشخصية.. ماذا قال ماجد الكدواني مع عمرو أديب؟

طليقة ماجد المصري.. منى إش إش تعلن تعرضها لسرقة ذهبها وفلوسها "فيديو"

يبلغ طوله برج إيفل.. تفاصيل اقتراب كويكب نيريوس من الأرض

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ