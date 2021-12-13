الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يقيم معرض بورسعيد بين الماضي والحاضر.. غدا

ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، معرض "بورسعيد بين الماضي والحاضر"، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بمناسبة الاحتفال ببورسعيد عاصمة للثقافة المصرية.

ومن المقرر افتتاح المعرض الذي يقيمه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في تمام الساعة الثانية ظهر الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، ويصاحب المعرض ندوة عن تراث محافظة بورسعيد ويعقبها جولة تراثية للتعريف بأهم المعالم التراثية بالمدينة.





نضال مدينة

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وجهت جميع الهيئات والقطاعات باستمرار تنفيذ أجندة فعاليات الاحتفال باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون مع محافظة بورسعيد وعادل الغضبان، وقد أقيمت بالفعل العديد من الفعاليات الثقافية بالمحافظة والتي نفذها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

يشار إلى أن وزارة الثقافة أعلنت إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي تهدف للاحتفاء بالمدينة الباسلة وإبراز مقوماتها الثقافية والتي كانت وما تزال مصدرًا ملهما للفكر والأدب والثقافة، حيث سطر أهلها تاريخًا للنضال الوطني وبطولات وإنجازات كانت بمثابة المادة الخصبة لأدباء وفناني مصر والعالم لتناولها.

