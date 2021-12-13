لليوم الثاني.. حملة مدينتي جميلة تواصل أعمالها في الغردقة

تواصل حملة مدينتي جميلة، مباشرة أعمالها لليوم الثاني علي التوالي في رفع الرتش ومخلفات القمامة والمخلفات الصلبة من نواحي مدينة الغردقة.

وقامت الحملة اليوم باستكمال اعمالها بالطريق الدائري الأوسط ورفع كافة المخلفات وإعادة فتح الطريق امام الحركة المرورية.

ومن جانب آخر، انتقلت الحملة لاستكمال اعمالها داخل الحيز العمراني حيث تم البدء في تنظيف منطقة الأحياء ورفع مخلفات القمامة ورتش المباني.

وتهيب الإدارة العامة للبيئة "قسم الشكاوى البيئية" المواطنين، أصحاب قطع الأراضي التي بها رتش مباني و مخلفات صلبه بإزالتها وتنظيف المكان وأصحاب المنشآت والعمارات التى تحت الانشاء بضرورة إزالة رتش المباني والمخلفات الصلبة من أسفل المنشآة وعمل سور حول المنشأة والالتزام بإجراءات الترخيص.

كذلك علي مالكي سيارات النقل الالتزام بوضع مخلفات القمامة ورتش المباني فى الأماكن المخصصة لها وفي حالة عدم الالتزام سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك بناء على المصلحة العامة و الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

تأتي الحملة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئات المجتمع المدني.