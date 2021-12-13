عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثاني.. حملة مدينتي جميلة تواصل أعمالها في الغردقة

جزء من الحملة
جزء من الحملة

تواصل حملة مدينتي جميلة، مباشرة أعمالها لليوم الثاني علي التوالي في رفع الرتش ومخلفات القمامة والمخلفات الصلبة من نواحي مدينة الغردقة.

وقامت الحملة اليوم باستكمال اعمالها بالطريق الدائري الأوسط ورفع كافة المخلفات وإعادة فتح الطريق امام الحركة المرورية.

ومن جانب آخر، انتقلت الحملة لاستكمال اعمالها داخل الحيز العمراني حيث تم البدء في تنظيف منطقة الأحياء ورفع مخلفات القمامة ورتش المباني.

وتهيب الإدارة العامة للبيئة "قسم الشكاوى البيئية" المواطنين، أصحاب قطع الأراضي التي بها رتش مباني و مخلفات صلبه بإزالتها وتنظيف المكان وأصحاب المنشآت والعمارات التى تحت الانشاء بضرورة إزالة رتش المباني والمخلفات الصلبة من أسفل المنشآة وعمل سور حول المنشأة والالتزام بإجراءات الترخيص.

كذلك علي مالكي سيارات النقل الالتزام بوضع مخلفات القمامة ورتش المباني فى الأماكن المخصصة لها وفي حالة عدم الالتزام سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك بناء على المصلحة العامة و الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

تأتي الحملة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئات المجتمع المدني.

 

الغردقة مدينة الغردقة المخلفات الطريق الدائرى المجتمع المدني الحركة المرورية المخلفات الصلبة رفع الرتش

موضوعات متعلقة

14 رحلة طيران تصل مطار الغردقة قادمة من روسيا.. اليوم

استمرار صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الخلايا المغذية لها بمدينة القصير في البحر الأحمر

تخصيص وحدة صحة الأسرة بالأحياء مقرًا لتلقي تطعيم "كورونا" بدلًا من حميات الغردقة

18 رحلة طيران تصل مطار الغردقة قادمة من روسيا اليوم

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 8 رحلات طيران بينها 4 من إيطاليا وألمانيا

ضبط 3 مهربين بحوزتهم طن أحجار كوارتز ممزوجة بالذهب في مرسى علم

قتلها عبد الحكيم عامر قبل 67 عاما.. حكاية سمكة "شيطان البحر" التي ظهرت في البحر الأحمر

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 24 رحلة طيران دولية تقل 3000 راكب

ترشيحاتنا

قصف صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بـ سوريا

عمل يسير أفضل في الأجر من الصلاة والصيام والصدقة النوافل.. احرص عليه

المصري يتفوق 2-0 على المقاصة في الشوط الأول بالدوري

رئيس وزراء بريطانيا يحذر بوتين من الهجوم على أوكرانيا

دعاء قضاء الحاجة الذي لا يرد .. وارد عن النبي

مجموعة نصابين.. تعليق عزة مصطفى على الضربة الأمنية ضد التسريبات المفبركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لتحفيز الاستثمار والتخفيف على المواطن .. قرارات عاجلة من رئيس الجمهورية بإعفاءات ضريبية ضخمة .. تعرف على التفاصيل

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بناء على توجيهات الرئيس.. إعفاء الدواء واللقاحات والدم ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور النجوم على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. شاهد

72 ساعة تحريات.. كيف كشفت الداخلية العقل المدبر للتسريب المنسوب لمسئولين بالدولة؟

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

الداخلية: عناصر سيئة السمعة لا تنتمي لمؤسسات الدولة وراء تسريب مفبرك مؤخرا لإثارة البلبلة .. صور

فيديو

لخطورتها المفرطة.. تحركات لمنع تداول حقنة البرد السحرية "فيديو"

رجموك ياولدي.. والد حسام حبيب يثير الجدل بتصريحاته عن انفصال نجله وشيرين

حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط.. وانفصلت لهذا السبب "فيديو"

جبان كوميديا وبستخبى فالشخصية.. ماذا قال ماجد الكدواني مع عمرو أديب؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ