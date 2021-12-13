حلوة المباراة اللي بين الأهلي وأحمد مجاهد.. شوبير يعلق على ارسال النادي خطابًا لاتحاد الكرة

علق الإعلامى احمد شوبير على ارسال النادي الأهلي خطابًا لاتحاد كرة القدم، يؤكد فيه تقديره للجهد الكبير الذي بذله المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، لحل مشكلة تعارض مواعيد بطولتي الأمم الإفريقية وكأس العالم للأندية.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ حلوة المباراة اللي بين الأهلي وأحمد مجاهد دي ”.

كانت إدارة النادي الأهلي أرسلت في وقت سابق اليوم خطابًا لاتحاد كرة القدم، تؤكد فيه على تقديرها للجهد الكبير الذي بذله المهندس أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، لحل مشكلة تعارض مواعيد بطولتي الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون في الفترة من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022، وكأس العالم للأندية بالإمارات في الفترة من 3 - 12 فبراير 2022.. وذلك في ضوء تصريحات رئيس اتحاد الكرة أمس بأن المنتخب الوطني سوف يشارك في بطولة الأمم الإفريقية بكامل لاعبيه، وكذلك فريق الأهلي سوف يخوض فعاليات كأس العالم للأندية بكافة لاعبيه.

وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي وهي تثق تمامًا في تصريحات المهندس أحمد مجاهد قامت بإبلاغ الجهاز الفني لفريق الكرة للقيام بالترتيب لتحضيراته الفنية والبدنية للمشاركة في كأس العالم للأندية، آخذًا في اعتباره أن الفريق سوف يخوض هذه البطولة ومعه كل لاعبيه بمن فيهم الدوليين، وهو الأمر الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأكد الأهلي أيضًا، أنه يقدر تمامًا الدعم والمساندة اللذين قام بهما اتحاد الكرة، خاصة أن فريق الأهلي يخوض مونديال الأندية ممثلًا للكرة المصرية، بل للكرة الإفريقية بأكملها.

