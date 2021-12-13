مجموعة نصابين.. تعليق عزة مصطفى على الضربة الأمنية ضد التسريبات المفبركة

قدمت الإعلامية عزة مصطفى، التحية لرجال الأمن في وزارة الداخلية على ضربتها الأمنية القوية ضد التسريب الصوتي المفبرك.



وقالت عزة مصطفى، في برنامجها عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن هذه الضربة تجعلنا نشعر بالأمن والأمان أكثر وأن رجال الأمن يعملون ليلا ونهارا لصالح أمن البلاد، مضيفة أن المواطن على ثقة كاملة بأجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، أن مجموعة من النصابين اتلموا على بعض بهدف الإضرار بالدولة، والخونة والمزورين مش هيبطلوا ولابدين في الدرة شوية.



وتابعت الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة المصرية وأجهزتها طيلة الوقت تعمل على الخونة داخل وخارج البلاد.





فيما كشفت وزارة الداخلية، عن الحقيقة الكاملة لتسريب منسوب لإحدى مؤسسات الدولة، حيث تبين أن مسجل خطر وسيدة وراء الواقعة بهدف التربح.



وانطلاقاً مـن جهود وزارة الداخلية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية، التي تضطلع الكيانات المعادية، خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها، التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام، وفي ضوء ما رصدته المتابعة مؤخراً من قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي، مع سيدة تدعى ميرفت محمد، ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها، على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.



وأمكن لقطاع الأمن الوطني، كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها، وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى “حنفي عبدالرازق السيد محمـد،61 عام، عاطل” يقيم بمحافظة القاهرة، مسجل خطر جرائم نصب، وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "22" قضية متنوعة "نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار"، والثانية تُدعى "ميرفت محمد على أحمد البدوي، 52 عام، حاصلة على لسانس حقوق، تقيم بمحافظة الإسكندرية.