المحكم السعودي بـ المسابقة العالمية للقرآن الكريم : مصر والسعودية عانتا كثيرا من جراء أفكار المتطرفين في الأعوام السابقة.. والتجديد الديني أصبح واجب العصر

الدكتور فهد أحمد الجهني المحكم السعودي:

المسابقة أبلغ رد وخير دليل على دعم القيادة السياسية في مصر للقرآن وأهله

ما يقوم به رئيس مصر رسالة للعالم كله مفادها أنه مع القرآن

تجديد الخطاب الديني أصبح واجبا من واجبات العصر الحالي

انطلقت السبت الماضي، المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تجريها وزارة الأوقاف، وهى المسابقة الثامنة والعشرين، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوى، حيث بدأت الوفود المشاركة في المسابقة في الوصول إلى القاهرة منذ الأربعاء الماضى.

ويشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 متسابقًا، فيما يحكم بها 12 محكما من داخل وخارج مصر، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مبلغ مليون و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، و140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.

وفي حوار أجراه موقع "صدى البلد"، مع الدكتور فهد أحمد الجهني المحكم السعودي بـ المسابقة العالمية للقرآن الكريم وممثل وزارة الشئون الإسلامية السعودية قال، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم ومتابعته بنفسه وتسليم الجوائز للمتسابقين الفائزين في احتفالية ليلة القدر في شهر رمضان، بالإضافة إلى تكليف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالإشراف عليها لأبلغ رد وخير دليل على دعم القيادة السياسية في مصر للقرآن وأهل القرآن.

تجديد الخطاب الديني

وأضاف ممثل وزارة الشئون الإسلامية بالسعودية في حوار لـ “ صدى البلد ” كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما يقدمه لخدمة الدين وأهل القرآن ، لافتاً الى أن ما يقوم به رئيس مصر رسالة للعالم كله مفادها أن رئيس مصر مع القرآن وأهل القرآن".

ولفت الجهني إلى أن تجديد الخطاب الديني أصبح واجبا من واجبات العصر الحالي، وليس أمراً اختيارياً، لافتاً إلى أن الجهود التي تقوم بها مصر والسعودية في مجال التجديد كبيرة جداً وأتت بثمارها في البلدين.

وأضاف المحكم السعودي، أن كلا البلدين مصر والسعودية عانا الكثير من جراء أفكار المتطرفين في الأعوام السابقة، مؤكدا أن عملية التجديد في السعودية تسير على قدم وساق مثلما يحدث في مصر تماما وما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود كبيرة تجني مصر ثمارها الآن .

إزاحة من له فكر متطرف

وأوضح فهد أن ولي العهد السعودي حفظه الله أخذ على عاتقه تجديد الخطاب الديني وإزاحة كل من له فكر متطرف من المشهد الديني بالمملكة .

وأشاد ممثل وزارة الشئون الإسلامية في السعودية بالخطوات التي اتخذتها وزارة الأوقاف لانتزاع المنابر من أيدي المتطرفين وما وضعته الوزارة من شروط لاختيار الأئمة .

وتابع: هناك تنسيق كامل بين وزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونظيرتها بالسعودية، مؤكداً هناك اتفاق تم في الزيارة الأخيرة لوزير الأوقاف المصري للسعودية مع نظيره السعودي على زيادة سبل التعاون بين الوزارتين لأن المصير واحد والهدف واحد هو نشر الوسطية وتصحيح المفاهيم .

تجديد الخطاب الديني أصبح واجباً

كما قال الدكتور فهد فرج أحمد الجهني المحكم السعودي بـ المسابقة العالمية للقرآن الكريم أن تجديد الخطاب الديني أصبح واجباً من واجبات العصر الحالي، وليس أمراً اختيارياً، لافتاً إلى أن الجهود التي تقوم بها مصر والسعودية في مجال التجديد كبيرة جدا وأتت بثمارها في البلدين.

وأضاف المحكم السعودي أن كلا البلدين مصر والسعودية عانا الكثير من جراء أفكار المتطرفين في الأعوام السابقة ، مؤكدا أن عملية التجديد في السعودية تسير على قدم وساق مثلما يحدث في مصر تماما وما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود كبيرة تجني مصر ثمارها الآن .



وأوضح فهد أن ولي العهد السعودي حفظه الله أخذ على عاتقه تجديد الخطاب الديني وإزاحة كل من له فكر متطرف من المشهد الديني بالمملكة .

وأشاد ممثل وزارة الشئون الإسلامية في السعودية بالخطوات التي اتخذتها وزارة الأوقاف لانتزاع المنابر من أيدي المتطرفين وما وضعته الوزارة من شروط لاختيار الأئمة .

وتابع: هناك تنسيق كامل بين وزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ونظيرتها بالسعودية مؤكدا هناك اتفاق تم في الزيارة الأخيرة لوزير الأوقاف المصري للسعودية مع نظيره السعودي على زيادة سبل التعاون بين الوزارتين لأن المصير واحد والهدف واحد هو نشر الوسطية وتصحيح المفاهيم .

وأشاد الدكتور فهد فرج أحمد الجهني المحكم السعودي بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، لافتاً إلى أنه لم يشهد تنظيماً ورعاية بهذا الشكل ضمن مسابقات كثيرة شارك فيها من قبل، وهذا يعكس مدى اهتمام وصدق النوايا في رعاية المسابقة وأهل القرآن والذي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم في مصر .

وأضاف المحكم السعودي في حوار لـ "صدى البلد " أنه ليس لديه ملاحظات على المسابقة ولكنها تحتاج الى بعض التشديدات البسيطة وهذا سيكون في صالح المتسابقين ، مشيرا الى ان مستوى المتسابقين هذا العام ممتاز جدا بالمقارنة بالأعوام السابقة ، وهذا يؤكد أن المنافسة هذا العام ستكون حامية الوطيس بين المتسابقين لنيل شرف الفوز بالمركز الأول .

وبسؤاله عن قلة المتسابقين المشاركين في المسابقة من المملكة العربية السعودية ، أكد انه يشارك متسابق واحد فقط، وأنه سيناقش ذلك مع القائمين على الشئون الإسلامية بالمملكة لمعرفة الأسباب وإمكانية مشاركة أكثر من متسابق في المسابقة المقبلة .