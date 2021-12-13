تدريبات بدنية إضافية لخماسي الزمالك في مجمع الصالات

أدى الخماسي طارق حامد ومحمد عبد الشافي وأيمن حفني وعبدالله جمعة وإسلام جابر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وحدة تدريبية بدنية في مجمع الصالات بالنادي اليوم الإثنين.

وحرص الخماسي على أداء التدريبات البدنية بعد الانتهاء من خوض التقسيمة الفنية التي أقيمت في نهاية مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق الرائد السعودي في إطار الاستعداد لاستئناف لمسابقة الدوري الممتاز.

كان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.