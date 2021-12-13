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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تعلن عن وظيفة مدير مركز حقوق عين شمس للتحكيم

صدى البلد

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس عن شغر وظيفه مدير مركز حقوق عين شمس للتحكيم، وإعمالا لقرار مجلس الجامعة الخاص بالشروط العامة ومعايير اختيار مديري المراكز  والوحدات والتي تتمثل في: 
1-  أن يكون من أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد.
2- ألا يزيد السن عن 58 سنة.
3- الخبرة والدراية بأعمال و أنشطة واللوائح المالية الخاصه بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.
4- لا يجوز الجمع بين هذه الوظيفة وأي منصب إدارى آخر ( عميد - وكيل - رئيس قسم ) سواء من داخل الجامعة أو خارجها.


المزيد من التفاصيل عن الاوراق المطلوبة للترشيح ولجنة الاختيار في الاعلان المرفق ، علما بأن الاوراق تقدم في خلال (١٠) ايام من تاريخ الاعلان بمكتب الاستاذ الدكتور عميد الكلية.

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