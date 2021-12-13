أحمد الشيخ يستعيد ذاكرة التهديف بعد غياب عام في الدوري مع المصري

افتتح أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أهدافه مع الفريق في مسابقة الدوري هذا الموسم، أمام مصر المقاصة فى المباراة التى انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل الشيخ هدفه الأول في المباراة الخامسة له مع المصري هذا الموسم في الدوري أمام مصر للمقاصة.

وكان المصري قد أنهى الشوط الأول بهدفين دون مقابل وسجل الشيخ الهدف الثاني برأسية داخل شباك فريقه السابق.

ورفض أحمد الشيخ الاحتفال بهدفه الأول هذا الموسم بعد تسجيله في مرمى فريقه السابق.

وانتقل أحمد الشيخ إلى المصري مع بداية الموسم الجاري قادما من بيراميدز.

ولم يسجل الشيخ مع بيراميدز سوى هدف وحيد وكان ذلك منذ ما يقرب من عام وبالتحديد في 17 ديسمبر 2020 أمام الزمالك.

وسجل الشيخ هدف بيراميدز أمام الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وكان أحمد الشيخ قد سجل 17 هدفا مع المصري في بطولة الدوري موسم 2016 - 2017 وحصد لقب هداف الدوري المصري وقتها.