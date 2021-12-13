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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قسطرة مخية تنقذ مريضة من الموت بمركز الطب النفسي الجامعي في طنطا

فريق الاطباء
فريق الاطباء

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بمركز الطب النفسي من إنقاذ حياة مريضة من الموت بإجراء قسطرة مخية لها في عملية ناجحة استغرقت ساعتين.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن قسم جراحة المخ والأعصاب ووحدة القسطرة المخية استقبلت سيدة من محافظة دمياط تبلغ من العمر 50 عاماً، تعاني من صعوبة بالرؤية وصداع مستمر نتيجه تمدد شرياني عملاق بالمخ.

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 وأشاد عميد طب طنطا بالفريق الطبي الذى ضم الدكتور حازم عبد الخالق مدرس القسطرة المخية "رئيسًا "، والدكتور أحمد رويشة "مساعدا"، والدكتور بهاء السطيحة، مشيدًا بجهود رئيس الجامعة د. محمود ذكى، ود. حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، ود. حسام الصاوى رئيس قسم العصبية والنفسية، ود. أيمن عبدالمقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة على توفير المناخ الملائم لهذا العمل.

وقال الدكتور حازم عبد الخالق، رئيس الفريق الطبي، أنه فور وصول الحالة تم عرضها على الأساتذة بالقسم للاستفادة من طرق العلاج المختلفة، وتم التواصل مع وحدة القسطرة المخية من المجالس الطبية وتم الاتفاق على إجراء العملية حفاظًا على حياة المريضة.

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وأوضح رئيس الفريق الطبي، أن العملية أجريت بنجاح وبالمجان علي نفقة الدولة، وتم غلق التمدد باستخدام ملفات حلزونية ودعامة محولة لمسار الدم، موجهًا الشكر للطاقم الطبي، وطاقم التخدير والذى ضم هديل الصغير "مدرس مساعد"، أماني بدر"معيد"، خديجة البرادعي"طبيب مقيم"، وطاقم التمريض المساعد الذى ضم مبروكة محمد، ندي مصطفي، نوال عادل، دعاء خالد، ومصطفي سلطان"فنى".

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