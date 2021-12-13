عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات سوريا .. طريقة عمل المعروك

أكلات سوريا .. طريقة
أكلات سوريا .. طريقة عمل المعروك

يعد المعروك من أجمل الأكلات السورية المنتشرة بشكل واسع فى بلاد الشام وهى نوع شهى من المخبوزات يمكن تناوله بجوار كوب الشاي أو القهوة.

نقدم لكم طريقة عمل المعروك السوري بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

العدس أكلة فرعونية شتوية .. تمنح الدفء والطاقة وطرق متعددة لإعدادها |نوستالجيا

البصارة .. أكلة فرعونية شهيرة تطهى بطرق عديدة | نوستالجيا

مقادير المعروك السوري
4 كوب دقيق 

ملعقة صغيرة بيكنج باودر 

نصف ملعقة صغيرة خميرة 

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب لبن بودرة 

ثلثى كوب سكر 

كوب لبن دافئ

ربع ملعقة صغيرة محلب 

ربع ملعقة صغيرة ينسون 

ربع ملعقة صغيرة شومر

 شيكولاتة دهن للتقديم

كاسترد جاهز  للتقديم

2 موز  للتقديم

الوجه

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان 

صفار بيضة 

ملعقة صغيرة زيت

سمسم 

حبه البركة 

الشربات

ربع كوب ماء 

ربع كوب سكر 


طريقة عمل المعروك السوري
* اخلطى نصف كوب من الدقيق مع الخميرة و ملعقتين كبيرة من السكر ونصف كوب لبن دافئ واتركى الخليط كى يتخمر لمدة نصف ساعة

* اخلطى الدقيق والزبدة والمحلب والشومر والينسون والبيكينج باودر واللبن البودرة ثم ضيفى الزيت ثم اللبن بالتدريج ثم انقلى الخليط للعجان ثم ضيفى له الخليط المتخمر

* ضيفى باقى اللبن بالتدريج ثم اتركى العجين كى تتخمر ثم ضفريها وذوبى القهوة فى القليل من الماء ثم اخلطيها مع صفار البيضة و الزيت

* ادهنى بها وجه العجين ثم ضيفى السمسم و حبة البركة و اخبزيها بالفرن واخلطى السكر مع الماء على النار لعمل الشربات وقدمى المعروك و فوقه الشربات و بجانبه شيكولاتة الدهن و الموز و الكاسترد وقدمى المعروك السوري.

المعروك طريقة عمل المعروك المعروك السوري اكلات سوريا سوريا الشيف

موضوعات متعلقة

تعجل بشيخوخة الجسم .. تجنب هذه العادات اليومية الخاطئة

أكلات السودان.. طريقة عمل الباسطة

يحارب المتغيرات الفيروسية الجديدة.. دراسة عن فوائد تناول لقاح كورونا بواسطة الأنف

اليابان تكتشف لقاحا يقضي على الخلايا المسببة للشيخوخة

أكلات تونس.. طريقة عمل شوربة العدس

الكليم ..أول سجاد طبيعي عرفه البشر واقترب من الانقراض فظهر بتصميمات عصرية| نوستالجيا

بدون أدوية.. علاجات منزلية للتخلص من البواسير

طريقة عمل طاجن عكاوى للشيف شربيني

ترشيحاتنا

اصطدمت بجسم غريب..تعرض غواصة نووية أمريكية لأضرار جسيمة في بحر الصين الجنوبي|شاهد

جديد في مصر .. جيلي تكشف النقاب عن كولراي 2022.. تفاصيل

الليرة اللبنانية تسجل انهيارا تاريخيا أمام الدولار

بشرى سارة.. إنتاج لقاح مصري ضد كورونا في هذا الموعد.. فيديو

المفتي: الإخوان إرهابيون ومخربون ويستخدمون حروب الجيل الخامس

الإعفاءات الضريبية على الأدوية والمواد الفعالة ..تشجع الصناعة وتخفف عن المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على قرار السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

بشرى سارة.. وزير التموين يكشف تفاصيل انخفاض أسعار اللحوم في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعومي كامبل وريا أبي راشد في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي... شاهد

صور النجوم على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. شاهد

72 ساعة تحريات.. كيف كشفت الداخلية العقل المدبر للتسريب المنسوب لمسئولين بالدولة؟

السيسي يوجه بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي

فيديو

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

النشرة الفنية.. ندم حورية فرغلي على الظهور عارية وفنانة تتهم ابنها بالنصب عليها

لخطورتها المفرطة.. تحركات لمنع تداول حقنة البرد السحرية "فيديو"

رجموك ياولدي.. والد حسام حبيب يثير الجدل بتصريحاته عن انفصال نجله وشيرين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ