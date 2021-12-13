أكلات سوريا .. طريقة عمل المعروك

يعد المعروك من أجمل الأكلات السورية المنتشرة بشكل واسع فى بلاد الشام وهى نوع شهى من المخبوزات يمكن تناوله بجوار كوب الشاي أو القهوة.

نقدم لكم طريقة عمل المعروك السوري بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير المعروك السوري

4 كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة خميرة

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة زبدة

نصف كوب لبن بودرة

ثلثى كوب سكر

كوب لبن دافئ

ربع ملعقة صغيرة محلب

ربع ملعقة صغيرة ينسون

ربع ملعقة صغيرة شومر

شيكولاتة دهن للتقديم

كاسترد جاهز للتقديم

2 موز للتقديم

الوجه

ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان

صفار بيضة

ملعقة صغيرة زيت

سمسم

حبه البركة

الشربات

ربع كوب ماء

ربع كوب سكر



طريقة عمل المعروك السوري

* اخلطى نصف كوب من الدقيق مع الخميرة و ملعقتين كبيرة من السكر ونصف كوب لبن دافئ واتركى الخليط كى يتخمر لمدة نصف ساعة

* اخلطى الدقيق والزبدة والمحلب والشومر والينسون والبيكينج باودر واللبن البودرة ثم ضيفى الزيت ثم اللبن بالتدريج ثم انقلى الخليط للعجان ثم ضيفى له الخليط المتخمر

* ضيفى باقى اللبن بالتدريج ثم اتركى العجين كى تتخمر ثم ضفريها وذوبى القهوة فى القليل من الماء ثم اخلطيها مع صفار البيضة و الزيت

* ادهنى بها وجه العجين ثم ضيفى السمسم و حبة البركة و اخبزيها بالفرن واخلطى السكر مع الماء على النار لعمل الشربات وقدمى المعروك و فوقه الشربات و بجانبه شيكولاتة الدهن و الموز و الكاسترد وقدمى المعروك السوري.