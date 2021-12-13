مستشار طبي: كريم بينكي يستخدم لإزالة الالتهابات في منطقة الحفاض

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن فصل الشتاء يجفف البشرة بصورة كبيرة، وقد يؤدي إلى ظهور التجاعيد والتشققات، بسبب عدم وصول الدورة الدموية إلى الأطراف بالصورة المناسبة.

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن هناك ضرورة لاستخدام كريم بينكي الذي يزيد من نضارة البشرة، ويعالج النمش والكلف، خلاف أنه آمن للحوامل، ومن الممكن استخدامه بعد الشهر الثالث من الحمل بصورة آمنة.

ولفتت إلى أن كريم بينكي صالح للاستخدام في أي عمر، ويستخدم لإزالة الالتهابات في منطقة الحفاض، خاصة أنه يحتوي على معدن الزنك، مشيرة إلى أن الكريم حاصل على ترخيص من قبل وزارة الصحة.

كريم بينكي مناسب جدًا لأصحاب البشرة الدهنية

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن كريم بينكي متوفر بحجمين 100 و50 ملي، لكي تستطيع السيدة أن تصطحب الكريم معها في أي مكان، مشيرة إلى أن كريم بينكي مهم لتفتيح البشرة والمناطق الغامقة مثل الكوع وتحت الإبط بصورة آمنة تمامًا بعيدة عن أي آثار جانبية.

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن كريم بينكي كثافته خفيفة جدًا، وسريع الامتصاص، ولا يترك أي أثر دهني على البشرة، ومن الممكن استخدامه قبل وضع الميك أب للوقاية من ظهور الحبوب.

ولفتت إلى أن كريم بينكي مناسب جدًا لأصحاب البشرة الدهنية، لأنه يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر الذي يصحب الدهون الزائدة من البشرة، وبالتالي يمنع ظهور الحبوب.