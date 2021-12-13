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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

تحقيق العدالة الاجتماعية..خبير اقتصادي: الإعفاءات الضريبية تحمى الفئات الأكثر احتياجا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بتعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تضمنت إعفاءات ضريبية للعديد من القطاعات الحيوية بالدولة.

وتأتي هذه الإعفاءات لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، كما تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

كما تستهدف التعديلات على القانون معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

كما وجه الرئيس السيسي بأن تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجاري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لـ تخضع للضريبة بسعر "صفر"؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

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وأشارت توجيهات الرئيس إلي إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

ولفت إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بـ مصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تتضمن التعديلات أيضا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبي، وإلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة "المكلف" بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمارك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.

الإعفاءات الضريبية

إعفاءات ضريبية عديدة تمس قطاعات حيوية لمساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي في تعديلات بـ قانون "القيمة المضافة".

إعفاء الدواء والمواد الفعالة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.

تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.

إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليًا.

إعفاء خدمات الصرف الصحي تنقية وتحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين.

إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور.إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة.

عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.

إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة.

تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من 1500 جنيه لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة لمصر وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية.

رد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج دون تجاوز الرصيد الدائن الخاص بالخصم الضريبي.

إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط

تحقيق العدالة الاجتماعية

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن قرار الإعفاءات الضريبية يعني أن الدولة المصرية ستقوم بعمليات الرعاية الاجتماعية لتطبيق نظام الضريبة التصاعدية لخدمة الفئات الأكثر احتياجا.

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وأضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد" إن تطبيق قرار الإعفاءات الضريبية يأتي ضمن التوازن الضريبي للفئات الأكثر احتياجا والفئات الأعلى دخلا في ظل ارتفاع نسب التضخم التي تمر بها مصر والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وتابع: "الدولة المصرية تدخلات من خلال التشريعات الضريبية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا من الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم أجمع".

إعفاء السلع والخامات الضرورية

وتفسيرا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج الدائن الخاص بالخصم الضريبي، أوضح الخبير الاقتصادي أن هذا القرار معناه أن السلع والخامات التي يتم استيرادها من الخارج التي تدخل في عمليات الأدوية والصحة وعموما، تكون أولي بالإعفاءات الضريبية لأنها تمس قطاع كبير من الشعب خلال مواجهة جائحة كورونا.

الإعفاءات الضريبية وزير المالية المعاملة الضريبية للسلع العدالة الاجتماعية التوازن الضريبي التضخم كورونا

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