أذناب الجماعة الإرهابية بالخارج يواصلون بث سمومهم |والأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تسريب إخواني مزعوم بوقائع فساد في جهات رسمية وكبيرة.

الإرهابية تروج لمحادثة هاتفية مفبركة

وقالت الداخلية في بيان رسمي، اليوم الاثنين، إن المتابعة الأمنية رصدت مؤخرا قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم الإخواني بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية واتفاقهما على قيامه من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسؤولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للسيدة.

وذكرت الداخلية أنه أمكن لـ قطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يُدعى حنفي عبد الرازق السيد محمـد 61" عاما عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "22" قضية متنوعة "نصب، وقتل خطأ، وتنقيب عن آثار" والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي 52 عاما – حاصلة على ليسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية.

وكشفت وزارة الداخلية قيام المتهم حنفي عبد الرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها فـي أوساط المحيطـين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال سعيًا لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسؤولين بالدولة وقدرته علـى إسناد عقـود لتنفيـذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطار أعمال النصب والاحتيال التي يضطلع بها.

وأسفرت التحريات عن تحديد الشخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبد الله الشريف، وتبين أنه يدعى وائل عبد الرحمن سليمان محمد 42" عاما - سمسار - يقيم بمحافظة الإسكندرية، حيث اتضح ارتباط السمسار بالمتهم حنفي عبد الرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرصا للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق.

وتابعت الداخلية المصرية أنه وفي ضوء تعرض المتهم وائل عبد الرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه.

وذكرت الوزارة أنه تم ضبط المتهمين والتلفون المحمول محل التواصل بين وائل عبد الرحمن والإخواني الهارب عبد الله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أنه يجري العرض على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.

منابر إعلامية تابعة للتنظيم الإرهابي

من جانبها أشادت جبهة شباب الصحفيين بجهود قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية في كشف فبركة

تنظيم الإخوان الإرهابي في الترويج للأكاذيب التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، مؤكدة أن الكذب والتضليل منهج عمل ودستور حياة جماعة الإخوان الإرهابية بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة: رصد مؤخراً قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.

وأضاف طوالة: يقظة وحرفية رجال الأمن الوطني كشفت ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمـد ("61" عاما – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "22" قضية متنوعة "نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار") .. والثانية تُدعى / ميرفت محمد على أحمد البدوي (52 عاما – حاصلة على ليسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).

وأشار رئيس الجبهة إلى أن عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية، وقيام المدعو / حنفي عبد الرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها في أوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسئولين بالدولـة وقدرته علـى إسناد عقـود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطـار أعمال النصب والاحتيال التي يضطلع بها.

وأوضح طوالة، إن التحريات عن تحديد الشخص القائم بالتواصل مع الإخواني الهارب عبدا لله الشريف تبين أنه يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد (42" عاما - سمسار - يقيم بمحافظة الإسكندرية)، حيـث تبين ارتباط السمسار المذكور بالمدعو حنفي عبد الرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو / وائل عبد الرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الإخواني الهارب المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدى وقام بإرسالها له مع وعد بإرسال مكالمات أخرى على نفس النهج إلا أن الإخواني الهارب لم يقم بمنحه المبلغ المتفق عليه.

وأكد رئيس الجبهة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمين والتليفون المحمول محل التواصل بين المدعو / وائل عبدالرحمن والإخواني الهارب / عبد الله الشريف والمتضمن المحادثات بينهما في هذا الشأن، وتولت نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات .