آثار ذعر الأهالي.. صيانة عمود كهرباء في شارع النحاس بطنطا| شاهد

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى المهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية بضرورة التنسيق مع المحاسب عادل داود رئيس حي اول طنطا، التواصل مع مسئولي شركة كهرباء طنطا لصيانة أحد أعمدة الإنارة الرئيسية عقب سقوطه مائلا بسبب وقوع فرع شجرة متهالكة على كابلات الكهرباء؛ الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار.

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته علي ضرورة الدفع بفرق الصيانة وإحلال وتجديد كابلات الكهرباء جديده للتأمين أرواح وحياة المواطنين فضلا عن الدفع بطواقم مروريه التسيير السيارات والدراجات النارية والمركبات بطول شارع النحاس الرئيسي .

ووجه عادل داوود فرق الطوارئ والكهرباء بالحي بالتعامل الفوري وزرع عمود بديل وتشغيل التيار وعدم تعطيل المخابز والمنشآت الحيوية المتعاملة مع المواطن .

وكان شارع النحاس قد شهد ميل أحد أعمدة الإنارة باتجاه المنازل مما ينذر بسقوطه فى أي لحظة وحدوث كارثة؛ وهو ما أثار حالة من الذعر بين المواطنين بالشوارع.



كما باشرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية بالتنسيق مع إدارة المرور تحت إشراف العميد وائل حمودة والمقدم أحمد أبو سعده، مدير عمليات المرور، غلق الطريق والتحويل لمسارات بديلة، وإخطار الحي حيث تم فصل التيار وجاري رفع العامود بالتنسيق بين إدارة الكهرباء والحي

وكشف شهود عيان عن أن العمود هو أحد الأعمدة الرئيسية التى تقوم بتوصيل الكهرباء من الكشك العمومي الموجود بالجزيرة الوسطي حيث وصل الميل الخاص به إلى إحدى البلكونات المجاورة وأصبح ملاصقا لها.

IMG20211213121808

IMG20211213121601_01

IMG20211213121809

IMG20211213121817

IMG20211213121513_01

IMG20211213121432

IMG20211213121519_01

IMG20211213121516_01

IMG20211213121431