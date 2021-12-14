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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مباحث الانترنت سابقاً: ليس كل ما ينشر على وسائل التواصل صحيحا

صدى البلد

قال اللواء علي أباظة مدير مباحث الانترنت بوزارة الداخلية سابقاً ، تعليقاً  على  المكالمة المفبركة التي نجحت أجهزة الأمن في التوصل لصانعيها ، أن وزارة الداخلية تمتلك حالياً منظومة شديدة التقدم، ولديها القدرة على التعامل التقني والفني عبر أجهزة وتطبيقات حديثة وعبر خبرات متراكمة  تستطيع عبرها إماطة اللثام  عن أية   أمور تتعلق بهذا الشأن .

 

وأكد أباظة، في مداخلة هاتفية خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON ، أن الجهاز الأمني في مصر وعبر  تقدم أدواته وخبراتته بات جهازاً إحترافيا قائلاً : "لدينا جهاز احترافي نفخر به جميعاً " .


وبين أن التزوير في قضية المكالمة المفبركة ليس جديدًا على الإخوان الإرهابيون، فهدفهم هو التشكيك في مؤسسات الدولة، موجها رسالة لرواد التواصل الاجتماعي قائلاً : "ليس كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي صحيحا، ويجب انتظار البيانات الرسمية ، مؤكدا أن وزارة الداخلية لديها شفافية كبيرة في التعامل مع القضايا مثل "المكالمة المفبركة".

 

وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية لضبط متورطي وخيوط المكالمة المفبركة، قائلاً : "  قضية "المكالمة المفبركة" أكدت قوة الجهاز الأمني وهو أقوى جهاز في المنطقة".

 

وكشف قطاع الأمن الوطني كواليس مكالمة هاتفية مسربة مفبركة بين أشخاص ادعى الأول أنه اللواء فاروق القاضي وبين سيدة ادعت أنها مستشارة رئيس الجمهورية، وذلك في إطار عملية نصب واحتيال هدفت للتربح المالي.


وكشفت تحريات الأمن الوطني أن الأول شخص يدعى حنفي عبد الرازق مسجل خطر، وسبق اتهامه والحكم عليه في 22 قضية متنوعة بين قضايا نصب وقتل خطأ والتنقيب عن الآثار، كما أسفرت أيضاً عن أن كل المذكورين هم عناصر سيئة السمعة ينتهجوا أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المالي.

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