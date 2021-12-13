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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العيال عزوة.. إحصائيات صادمة عن معدل النمو السكاني في مصر

معدل النمو السكاني
معدل النمو السكاني

قال الدكتور عمرو حسن المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، إن معدل الزيادة السكانية في مصر يجب أن يقدر بنحو 400 ألف مواطن سنويًا، لكن ما حدث أننا زدنا 750 ألف نسمة، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في معدل النمو السكاني الذي يماثل 4 أضعاف الدول المتقدمة.

وأضاف عمرو حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مصر استطاعت تحقيق طفرات كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي، لكن يجب بذل جهد أكبر في معدل النمو السكاني.

وتابع أن الزيادة السكانية هي السبب الأكبر لأي مشكلة تعاني منها مصر، مثل العشوائيات وجودة التعليم والإسكان وتراجع نصيب الفرد من المياه وغيرها، مشددا على أهمي تغيير المفاهيم الدينية والموروثات الخاصة بالإنجاب مثل ثقافة "العيال عزوة". 

ونوه بأن  الإعلام يجب أن يكون أحد أهم أسلحة الدولة المصرية في محاربة الزيادة السكانية، داعيا إياه أن يناقش وسائل منع الحمل ومأمونيتها وفاعليتها.

الدولة المصرية الزيادة السكانية معدل النمو السكاني معدلات النمو الاقتصادى العشوائيات

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