المجالات كافة.. أحمد موسى يكشف حجم التنسيق المصري الخليجي (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، حجم التعاون بين مصر ودول التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي ، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هناك إشادة سعودية بحجم مشروعات الطرق والكباري في مصر، لافتا إلى أن التنسيق يكون على كل الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تبادل زيارات وفود بين مصر والأشقاء في الخليج العربي للتنسيق المتبادل في كافة المجالات.

فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن القمة الخليجية الـ 42 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في غاية الأهمية خاصة بعد الأزمة الخليجية.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم حلقة جديدة من برنامجه “على مسئوليتي” المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الاثنين، أن القمة الخليجية تأتي لرأب الصدع في الأزمة الخليجية بين عدد من الدول العربية.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه غدا سيكون هناك حلقة خاصة في البرنامج للحديث عن القمة الهامة والتي تشهد تواجدا عربيا على مستوى الرؤساء دول الخليج المشاركة.