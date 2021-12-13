حكم تربية الكلاب للحراسة .. مذهب يرفع عنك الحرج

حكم تربية الكلاب للحراسة.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حكم تربية الكلاب للحراسة

وقال الشيخ عويضة عثمان، في بيان حكم تربية الكلاب للحراسة، أن هذا جائز على رأي المالكية وهو المعمول به في دار الإفتاء المصرية، مشدداً على أن هذا الرأي للمالكية أزاح ضغط عن حراسة الفيلل والشقق وإزاحة الخوف عن بعض الناس خاصة ممن يعيشون بمفردهم وقد يعانون من الخطر أثناء الوحدة.

حكم تربية الكلاب للحراسة

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لامانع من تربية الكلب في المنزل، مادام بعيدا عن مكان الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى ، خلال الفيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك": النبي يقول أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، مضيفا: أنه يفضل عند التعامل مع الكلب أن يكون هناك ملابس مخصصة في التعامل معه، حرصا على لعابه لغلق باب الوسوسة من هذا الأمر.



حكم تربية الكلاب للحراسة

هل تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة يمنع دخول الملائكة ؟..ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة: ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة، وهل يمنع دخول الملائكة البيت، وهل يسبب نجاسة المكان؟

وأجابت دار الإفتاء، قائلة: أنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.

وأشارت إلى أنه أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب السادة المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.

حكم تربية الكلاب للحراسة

هل يجوز تربية الكلاب في المنزل.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاعة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وأوضح العجمي، أنه لا يجوز إلا لضرورة وحاجة ماسة مثل الصيد أو الحراسة أو الإناث لمن كبر سنه.