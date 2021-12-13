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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيشتغلوا في الأزرق.. تعليق ناري لـ عمرو أديب على التسريب المفبرك

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

عقب الإعلامي عمرو أديب، على التسريب المفبرك المنسوب لإحدى مؤسسات الدولة، قائلا: "إحنا اطعنا كتير"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان سيركزون الفترة المقبلة على الشائعات التي تضرب الجانب الاقتصادي، معلقا: "هيشتغلوا فالأزرق".

وأضاف عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،  أن الظرف الاقتصادي في مصر والعالم يسمح بذلك، معلقا: "هو بيشوف الوضع في مصر ولا يراه في تركيا التي تعيش حالة سيئة جدا"، فهم لا يرون الانهيار الاقتصادي التركي، وانخفاض الليرة التركية.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "هو عايز يضربك في شغلك الاقتصادي، وينزلك على ركبك"، حيث أن الدعاية السوداء تضرب في الحلقة الأضعف وهى الأسعار، متابعا: "مفيش عندنا حاجة نخبيها فالبلد، إحنا بنشوف فلوسنا بتروح فين"، مؤكدا أن مصر تمتلك كل مقومات الدولة المتماسكة.

وتابع، "بعد ما صدر بيان الداخلية.. مشوفناش حد من الإخوان قال لاء، البالونة لما بتفرقع بيبحثوا عن بالونة تانية.. وإحنا دايما بنفرقع بالالينهم"، مستطردا: "الإخوان نصابين، واللي بيمولهم نصابين، واللي بينقلهم نصابين"، مؤكدا أن مصر لديها ملفات أهم، وما يفعله الإخوان "باتون ساليه".

ونوه بأن الإخوان يحاولون إعادة تأسيس الخلية مرة أخرى، ويحاولون الرجوع مرة أخرى بتمويل وشكل جديد، مضيفا: "الناس لازم تمسك في رقبة الدولة وتقولهم عايزين، والدولة بتنفذ". 

الإعلامي عمرو أديب إحدى مؤسسات الدولة الجانب الإقتصادي الحلقة الأضعف بالونة تانية

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