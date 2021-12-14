عماد الدين أديب: أردوغان مقاول حرب ولجأ للتهدئة مع مصر بسبب مشاكله الداخلية

أكد الاعلامي عماد الدين أديب، أن وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الداخل سيء للغاية بسبب هبوط الليرة خاصة وأن شعبية حزبه العدالة والتنمية تحققت بسبب القوة الاقتصادية التي تتهاوى الان، لافتا إلى أن هناك دعوة محتملة لانتخابات مبكرة فى تركيا والمعارضة سيكون موقفها قوي.

وأوضح الاعلامي عماد الدين أديب، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجأ للتهدئة مع مصر والسعودية بسبب مشكلاته الداخلية، مضيفا: "اردوغان يتبع سياسة المقاولات في الحروب".

وتابع: "أردوغان يسير على سياسة المقاولات ويوجد لديه 25 ألف مقاتل في ليبيا منهم ألفين أتراك و23 الف مرتزقة ولن ينسحب من ليبيا إلا إذا دفع له ثمن مناسب"، مؤكدا أن أردوغان مقاول حروب وهذه السياسة التي تحدد تحركاته وسياساته، فيما تقوم قطر تقوم بتمويل مرتزقته وتحركاتهم فى المنطقة.