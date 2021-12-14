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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|القيمة السوقية لـ آبل تقترب من 3 تريليونات دولار.. و3 ميزات في واتسآب تمنع الآخرين من التطفل عليك

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

الأسرع في هواتف الأندرويد.. تسريبات تكشف قدرات ريلمي Realme GT 2 Pro


تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتفها الرائد Realme GT 2 Pro في 20 ديسمبر المقبل، حيث كشفت تسريبات جديدة عن قدرات الهاتف الجبارة والتى ستجعله الأسرع في هواتف الأندرويد مع إمكانات عالية في أداء المعالج والبطارية.

 

فعلها فورا.. لن تستطيع تحميل ويندوز 11 قبل القيام بهذه الخطوات


مع بدء شركة مايكروسوفت للبرمجيات في إتاحة ويندوز 11 لعدد أكبر من المستخدمين، أصبحت تواجه الكثير من المستخدمين عددا من المشكلات المتعلقة بكيفية تحميل وتثبيت النسخة الجديدة من الويندوز على أجهزتهم.  

 

إنجاز تاريخي.. القيمة السوقية لـ آبل تقترب من 3 تريليونات دولار


تقترب شركة آبل الأمريكية من تحقيق رأس مال سوقى بقيمة 3 تريليونات دولار، حيث من المقرر أن تصبح أول شركة في التاريخ تصل لمثل هذه القيمة السوقية على الإطلاق، وذلك بعد فترة قليلة من تجاوزها 2 تريليون دولار في شهر أغسطس العام الماضي.

 

3 ميزات قادمة في واتسآب تمنع الآخرين من التطفل عليك


استطاع تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب في الفترة الأخيرة القيام بإطلاق عدد من الميزات المتعلقة بالخصوصية لتأمين بيانات مستخدميه، وكذلك توفير بيئة آمنة للخصوصية وعدم التطفل، وإتاحة مساحة أكبر للتصرف بحرية، كما يعمل التطبيق على إطلاق عدد من المزايا المهمة في الفترة المقبلة.

 

هل غيرت سامسونج اسم هواتفها الرائدة.. تسريبات تكشف مفاجآت عن Galaxy S22


كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستقوم بإجراء تغيير جذري على هواتفها الرائدة Galaxy S22 حيث ستقوم بتغيير بأسماء عدد من طرز السلسلة ومنها اسم هاتف Galaxy S22 Ultra الأعلى إمكانات والأغلى سعرا .

أخبار التكنولوجيا القيمة السوقية لـ آبل واتساب قدرات ريلمي Realme GT 2 Pro تحميل ويندوز 11 سامسونج Galaxy S22

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أخبار التكنولوجيا|القيمة السوقية لـ آبل تقترب من 3 تريليونات دولار.. و3 ميزات في واتسآب تمنع الآخرين من التطفل عليك

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