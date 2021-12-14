أخبار التكنولوجيا|القيمة السوقية لـ آبل تقترب من 3 تريليونات دولار.. و3 ميزات في واتسآب تمنع الآخرين من التطفل عليك

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتفها الرائد Realme GT 2 Pro في 20 ديسمبر المقبل، حيث كشفت تسريبات جديدة عن قدرات الهاتف الجبارة والتى ستجعله الأسرع في هواتف الأندرويد مع إمكانات عالية في أداء المعالج والبطارية.



مع بدء شركة مايكروسوفت للبرمجيات في إتاحة ويندوز 11 لعدد أكبر من المستخدمين، أصبحت تواجه الكثير من المستخدمين عددا من المشكلات المتعلقة بكيفية تحميل وتثبيت النسخة الجديدة من الويندوز على أجهزتهم.



تقترب شركة آبل الأمريكية من تحقيق رأس مال سوقى بقيمة 3 تريليونات دولار، حيث من المقرر أن تصبح أول شركة في التاريخ تصل لمثل هذه القيمة السوقية على الإطلاق، وذلك بعد فترة قليلة من تجاوزها 2 تريليون دولار في شهر أغسطس العام الماضي.



استطاع تطبيق الدردشة WhatsApp واتسآب في الفترة الأخيرة القيام بإطلاق عدد من الميزات المتعلقة بالخصوصية لتأمين بيانات مستخدميه، وكذلك توفير بيئة آمنة للخصوصية وعدم التطفل، وإتاحة مساحة أكبر للتصرف بحرية، كما يعمل التطبيق على إطلاق عدد من المزايا المهمة في الفترة المقبلة.



كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستقوم بإجراء تغيير جذري على هواتفها الرائدة Galaxy S22 حيث ستقوم بتغيير بأسماء عدد من طرز السلسلة ومنها اسم هاتف Galaxy S22 Ultra الأعلى إمكانات والأغلى سعرا .