أستاذ اقتصاد يكشف سبب تعافي الاقتصاد العالمي عام 2021.. فيديو

قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية ، إن تعافي الاقتصادات العالمية الآن في طريقها إلى التحقق ، وهذا بعد انتشار البشرية علي كورونا في عام 2021 وحققت السياسات الاقتصادية الحكومية نجاحات في انتشال الاقتصادات العالمية من الكساد والركود إلى التعافي .

وأضاف محمد البنا خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية " ، إن معدلات النمو الاقتصادية في جميع دول العالم كانت بالسالب مع بدء انتشار كورونا عام 2020 ، مؤكدا أن عام 2021 جنت الدول ثمار السياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومات بشكل جيد .

واوضح محمد البنا ، إن توفير لقاح لكورونا ساعد علي تعافي اقتصادات العالم ، مؤكدا ان التضخمات العالمية التي حدثت اخر 2021 اصبحت مخوفة للاداء الاقتصادي العالمي وهذا لان السياسات الاقتصادية التي طبقت عام 2020 كانت توسعية .