أحمد كريمة عن التسريب الصوتي: من فعل ذلك فاسق.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر ، إن الشخص الذى قام بعمل الفيديوهات المفبركة يصفه الدين بالسان الشرع بأنه " فاسق " وترد شهادته .

وأضاف كريمة خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الاولي المصرية " ، إنه في عهد “رسول الله “ كان هناك مجموعة تجتمع في دار يألفون ويفترون الإشاعات والاتهامات لتخذيل الجيش على وجه الخصوص وأرسل إليهم ”الرسول ” سيدنا طلحة ابن عبيد أمره أن يتثبت ثم يعاقبهم أشد العقوبات .

وأوضح كريمة ، إن من شارك في نشر هذه الفيديوهات مشارك في الجريمة ، ولا يجب علي المرء ان يحدث بكل ما يسمع .