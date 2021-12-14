مدرب تونس السابق: أتمنى مواجهة مصر في تصفيات كأس العالم

أكد ماهر الكنزاري، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، إن المواجهات دائما بين منتخب بلاده ومصر تكون خاصة، مشيرا إلى أن المباريات دائما ما تكون ذو ندية كبيرة.

وقال الكنزاري في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "أتمنى أن يواجه المنتخب التونسي، مصر في تصفيات كأس العالم المقبلة المؤهلة لقطر 2022".

وتابع: "منتخب مصر ما يكون دائما مختلف وقوي في البطولات المجمعة، ولكن لا يكون بذات القوى في المباريات الذهاب والإياب".

رفع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم راية التحدي أمام الإصابات التي ضربت صفوف الفراعنة قبل مواجهة تونس المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء فى إطار لقاءات نصف نهائى كأس العرب .

ويعاني منتخب مصر من الإصابات قبل مواجهة تونس بعد أن تعرض محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الأساسي إلى إصابة عضلية خلال مشاركته أمام الأردن فى المباراة الماضية ، وكذلك الحال بالنسبة لحمدي فتحي لاعب الوسط المميز والذى يعاني من شد عضلي ، ويعاني أيمن أشرف من إصابة قوية فى ركبته وتأكد غيابه التام عن باقي مباريات البطولة ، وتعرض أحمد حجازى مدافع المنتخب إلى إصابة عضلية أيضا .

وعقد كيروش جلسة معنوية مع اللاعبين أمس خلال تجمع الفريق بفندق الإقامة وأكد ثقته الكاملة فى قدرات جميع اللاعبين المقيدين ضمن قائمة المنتخب المشاركة فى البطولة مشيرا إلى ان الإصابات لن تعوق مسيرة المنتخب نجو القتال على لقب البطولة مشيدا بالروح الكبيرة التى يقدمها اللاعبون فى المباريات .