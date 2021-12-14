مش كلهم.. مصطفى فهمي: أنا وحسين حظنا وحش في الستات

قال الفنان مصطفي فهمي: “أنا وأخويا حسين فهمي حظنا وحش فى الستات جدا فى معظم الأوقات، بس مش كلهم 90% منهم”.

وأضاف مصطفي فهمي، خلال حواره ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “ علاقتنا اليومين دول بالذات بقت قريبة جدا، ونلتقي كثير جدا، ودايما بنقول خلاص مفيش جواز ونلاقي فجأة قررنا نغير رأينا”.

وفي سياق متصل، تسأل الإعلامي عمرو أديب، عن سر رشاقة وصحة الفنان مصطفي فهمي وحسين فهمي، قائلا: “شعرك وسنانك زي الفل”.

وأجاب الفنان مصطفي فهمي عليه قائلا: “مفيش سر أنا بس بعمل رياضة كتير ودايما مبحبش أعيش فى المشاكل، والسفر كتير، أرحمني يا عمرو نمسك الخشب”.

وتابع أن عمره الأن أصبح أوائل السبعينات، لافتا إلى أنه كائن نهارى أكثر من الليل، معقبا: “الليل بالنسبالي قليل جدا، ومش بسهر دايما”.