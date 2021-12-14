كرم جبر: تقدم الدول يقاس بحصول المرأة على حقوقها

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القوة الناعمة هي مزيج من الثقافات المصرية التي تحمي المجتمع المصري، مشيرا إلى أن القوى الناعمة المصرية تتسم بالهدوء والخير.

وأضاف كرم جبر، خلال استضافته ببرنامج من مصر علي فضائية سي بي سي، أن الشخصية المصرية مميزة ووتعامل مع الأرض المصرية علي أساس أنها جزء منها، لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها ابدا.



وأشار كرم جبر، أن ثورة 19 هي من أطلقت العنان الي السيدة هدي شعراوي لتكون القوة الناعمة المصرية النسائية حتى الآن.

ولفت كرم جبر، أن معيار تقدم أي دولة هو حصول المرأة علي حقوقها كاملة كما يحدث مصر الجديدة الآن.