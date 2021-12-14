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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر: الجماعات الإرهابية والإخوان عندما ظهرت في الوطن العربى قسمت الدول

صدى البلد

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من الأكواد الإعلامية ونشرها فى الجريدة الرسمية، مضيفا أن أهم كود هو الجريمة يحد على عدم التشهير بأى شخص حتى يتم إدانته من القضاء.

وأكد  كرم جبر، خلال برنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن هناك بعض المهن تنتهى خلال الثورة الرقمية ويجب الحذر منها وتقديم محتوى جيد، مشددا على أن الإعلام لابد أن يلعب دورا كبيرا فى مواجهة الجماعات الإرهابية ووعى المواطن، فالعام القادم هو الجمهورية الجديدة التى تقودها التحول الرقمى والتقدم التكنولوجى، ولابد الإعلام أن يلعب دورا مهما فيها.

وأوضح كرم جبر أن تقدم أى دولة هو مقياس وجود المرأة فى المجتمع وحصولها على حقوقها، وبدأنا نشاهد هذا اليوم حصولهن على جميع حقوقهن، مضيفا أن القوة الناعمة فى الدولة تلعب دورا كبيرا فى مواجهة أى تطرف ونشر الوعى بين المواطنين.

وأضاف كرم جبر أن ثورة 1919 أطلقت العنان للقوى الناعمة المصرية، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة تشهد عودة القوى الناعمة من جديد ونشاهدها فى الأعمال الدرامية التى تجسد دور الدولة فى مواجهات التطرف، ولكن نحتاج إلى انفتاح أكثر من ذلك لاكتشاف المواهب ودفعهم لمقدمة الصفوف، والذى يلعب هذا الدور الدولة لاكتشافهم.

وتابع، كرم جبر أن الجماعات الإرهابية والإخوان عندما ظهرت فى الوطن العربى قسمت الدول وكانت مصر هى الثمرة التى يقسمونها فى الأخر، مؤكدا أن الجيش المصرى هو من حمى الدولة والوقوف ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مضيفا أن استعادة العرب قوتهم عندما تعود ليبيا واليمن وسوريا والعراق.

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