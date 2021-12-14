مدرب تونس السابق: حسين فيصل اكتشاف منتخب مصر في كأس العرب

قال ماهر الكنزاري، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، إن مستوى منتخب مصر بدأ يتحسن بشكل كبير في المباريات الأخيرة بكأس العرب، وأن أيضًا نفس الأمر بالنسبة لنسور قرطاج.

وأضاف الكنزاري في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "عمرو السولية وحسين فيصل أفضل لاعبي منتخب مصر في كأس العرب، ولكن فيصل هو اكتشاف كيروش في البطولة".

يرغب نادي الاتفاق السعودي في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع حسين فيصل نجم منتخب مصر ونادي سموحة، في فترة الميركاتو الشتوي القادم.

وجذب حسين فيصل نجم الزمالك السابق، الأنظار إليه بعد تألقه مع الفراعنة في بطولة كأس العرب، التي تجرى منافساتها على الملاعب القطرية حتى 18 ديسمبر.

ووفقاً لصحيفة “الميدان الرياضي”، فإن إدارة الاتفاق تتطلع للتعاقد مع صفقات جديدة مميزة تُشكل إضافة قوية للفريق.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن إدارة الاتفاق قد حددت شروطاً للتعاقد مع أي لاعب جديد وهو أن يُشكل إضافة فنية ومختلفة عن اللاعب الذي سيحل بديلاً منه.